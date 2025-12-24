Борьба за жилье под Киевом: люди купили квартиры до войны, но до сих пор не могут там жить — что известно

ЖК "Благород" в Крюковщине / © ТСН

Эти люди приобрели квартиры еще до войны, но до сих пор ждут, пока смогут полноценно в них жить. Месяц назад, в час пик, они перекрыли Крюковщину под Киевом. С условием узаконить дома и подсоединить их к отоплению.

ТСН освещала этот мирный протест и попыталась разобраться: почему люди поселились на строительстве и получат документы на свои квадратные метры. Обо всем, что удалось выяснить, — корреспондентка ТСН Ирина Кондрачук рассказала в сюжете.

За каждым из этих окон — чьи-то отложенные мечты и нереализованные ожидания.

«У нас из потолка течет вода. У нас плесень везде. У нас дети с аллергиями. Мы платим за коммунальные услуги зимой от 10 до 20 тысяч», — говорит совладелица Алина.

Это должен быть самый большой жилой комплекс Крюковщины. Комфортабельное жилье, детсад, школа, магазины — «город в городе» — так продавали его инвесторам. В несколько очередей. Две из них — построили. Остальные остались замороженными или так и никогда не станут действительностью. Но почему строительство комплекса остановили, а у инвесторов уже готовых квартир нет ни автономного отопления, ни даже права собственности на жилье?

Одна из инвесторок ЖК «Благород» в Крюковщине / © ТСН

Инна Джогало — одна из нескольких сотен инвесторов, которые соблазнились не только обещаниями застройщика. А еще и название — потому что «Благород» — это о высокой нравственности, добродетели, и на персоналии — говорит застройщик верующий человек и обмануть не мог.

«Маленький город, откуда можно не уезжать, где можно работать. Я — парикмахер. Я хотела открыть здесь свой кабинет», — говорит женщина.

На собственную квартиру она собирала в течение 15 лет. Но пока жить в ней не может:

«Ибо я сегодня заехала, а здесь 9 градусов. Для жилья такая квартира непригодна. Я снимаю ее в Киеве. Живу там. А здесь он просто стоит».

За аренду однокомнатной квартиры на окраине столицы Инна платит 8 тысяч гривен в месяц. И это, говорит, дешевле, чем отапливать с помощью кондиционера свою квартиру в Крюковщине:

Не только холод, но и из-за него плесень на стенах — на это жалуются все соседи. Мария Гурнак показывает плесень — на втором этаже своей квартиры. Объясняет — они были вынуждены заехать и жить в квартире недостроенного ЖК. Пытались экономить, так что обогревали кондиционером только кухню-студию на первом этаже. Где одновременно и их с мужем — спальня.

ЖК «Благород» в Крюковщине / © ТСН

«Вот сейчас только хотим поставить в этих двух комнатах кондиционеры, чтобы эта плесень ушла. Но это нам очень дорого обойдется», — говорит женщина.

Обогрев только первого этажа по коммерческому тарифу — в среднем по 10 гривен за киловатт — обходился около 20 тысяч гривен в месяц.

«Зимой, когда сильные морозы, мы не можем даже эту одну комнату согреть кондиционером», — рассказывает Мария.

Газовый котел ни разу так и не включили. Ремонт все еще не доделали:

«Мебель не можем купить, потому что зацветет. И стоим на месте. Ждем газ. Ждем, когда мы получим документы, чтобы мы были хозяевами своей квартиры».

Автономное отопление, то есть подключение к общим инженерным сетям, заработает только после ввода многоэтажки в эксплуатацию. О чем застройщик обещал еще осенью 2022-го.

«В 23 году нам сказали: берите ключи, идите делайте ремонт, можете даже жить. А мы дальше работаем над документами. Всё будет хорошо. Будет газ», — говорит Мария.

Но за три года ничего не изменилось. Поэтому люди перекрыли дорогу у своего ЖК.

ЖК «Благород» в Крюковщине / © ТСН

«Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы обращались к местным властям города Вишневое — никто нам не отвечает», — говорит Алина Усатенко.

На что глава горсовета имеет свою версию: мол, проблему «Благорода» узнал только после мирного протеста. И подобное — замороженное строительство в общине — не единственное.

«22-23-й год вообще было затишье, в большинстве это все где-то на конец 23-го года активизировалось. На сегодняшний момент там, что в общине там около полутора десятков застройщиков — строится только одно», — говорит Илья Диков.

Основная причина, объясняет мэр, новые государственные строительные нормы, заработавшие во время военного положения. Соответствие сводных квадратных метров ДБН-ам и плану застройки теперь автоматически проверяет единая электронная система Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Где мы и выяснили: что в ноябре 2022-го документы для узаконивания многоэтажек — застройщик подал, но система обнаружила нарушения и их до сих пор исправляют.

«Совершенно все нужно оцифровать. И добавлялись требования к определенным категориям по инклюзивности, по пожарной безопасности, кстати, по дому даже с изменениями в законодательстве мы меняли даже проект», — говорит адвокат застройщика Ольга Балабан.

Ольга Балабан антикризисная адвокат. Ее застройщик нанял, чтобы наконец сдать дома в эксплуатацию. Она объясняет — сдачу дома в эксплуатацию затянули и из-за постоянных воздушных тревог, и из-за обесточивания, и катастрофической нехватки рабочих рук:

«Я заинтересована сдать в этом году. Это зависит от того, как мы пройдем экспертизу проекта».

В общей сложности на этих 50-ти гектарах предполагалось строительство 25-ти десятиэтажек комфорт-класса. А это более трех тысяч квартир.

Но длинный зеленый забор, за которым работает кран, отграничивает новое строительство уже другого жилого комплекса.

«Раньше это была наша территория, относилась к нашему ЖК. И здесь должна быть школа и садик. Но, как видим, уже новый ЖК здесь строится», — говорят инвесторы.

На вопрос: достроят ли хотя бы начатую третью очередь высоток — представитель застройщика за кадром разводит руками. Обещает, что строительство будет возобновлено весной, но при условии, что на это хватит денег.