Бордель с погонами: как повлияют аресты чиновников-сутенеров на решения вопрос с проституцией

Секс-индустрия рождает вокруг себя насилие и нечистых на руку стражей порядка. Только в столице, по словам прокуроров, возникает минимум два дела в год, когда именно полицейские занимаются крышевкой секс-бизнеса.

На крышевании проституции СБУ разоблачила и руководителей Департамента миграционной полиции. Благодаря должностям они обеспечивали бесперебойную работу салонов и днем, и ночью. “К работе привлекались таксисты, сотрудники полиции, получавшие специальные пропуска на перемещение по городу в ночное время. Именно они осуществляли доставку проституток к клиентам или клиентов к проституткам в комендантский час”, — рассказывают прокуроры.

Более того, система была так хитро настроена, что коррумпированные силовики устраивали облавы в собственных подконтрольных борделях. Держа "в черном теле" и свой персонал, и конкурирующие подпольные организации. “Они могли провести обыск в своих же заведениях. Он нажимал на конкурентов. И после проведения обысков вербовал девушек к себе в салоны интимных услуг”, — ошеломляют в прокуратуре.

В общем, объявили подозрение по этому делу 3 трем полицейским. По делу 14 гражданских. Подозреваемым грозит до 13 лет лишения свободы.

За плечами Светланы 18 лет стажа, который не уйдет в трудовую книжку. “5 ребят обслужила, у тебя уже 2500 в кармане. Что, плохо?», – говорит женщина, которая попросила не показывать ее лицо.

Когда-то она была замужем, но однажды все полетело кувырком и в личном плане и в экономическом. “Я встретила свою подружку. Говорю, Танюшка, ты так хорошо устроилась, хорошо выглядишь. А она: “Хочешь и тебя туда устрою. Это интимная работа”, – рассказывает женщина.

В таких решениях, как правило, всегда есть толчок знакомой подруги и всегда появляется сутенер или сутенерка. “Мы работали у мамы, которая держала 35 девушек. Она нам платила 30%, 70 – забирала себе”, – рассказывает Светлана.

Это был самый жуткий период в ее жизни. С системой наказаний за то, что хочешь заработать в обход кассы. “Попадаем мы на корабль, а там их 15. Все бритоголовые, бандиты. Половина изнасиловали нас, некоторые избивали”, – рассказывает о пережитом Светлана.

Говорит, правоохранительные органы о деятельности сутенерши знали, однако мама договаривалась. Светлана решила договариваться с силовиками напрямую. “Мы с ментами работали. Договорились, например, чтобы нас не трогали. За это, в благодарность, мы давали им раз в месяц денежку. С каждой девочки по 100 долларов. 1000 долларов”, — делится женщина воспоминаниями.

Светлана постоянно думала, заработает определенную сумму и уйдет из этой профессии. Однако и сейчас, в свои 52 года, надевает ботфорты и уходит зарабатывать. Теперь ее место работы – дорога. “Девушки на дороге – это уже последняя стадия. Каждая вторая или алкоголичка или наркоманка, потому что дорога — это произвол”, — говорит Светлана.

После реформы полиции, рассказывает Светлана, правоохранители девушек на дороге почти не трогают. Однако и не ограждают. Говорит, в последнее время погибли или исчезли 5 ее знакомых девушек.

В мире существует три модели урегулирования проституции. В Европе секс-труд в основном легализован. К примеру, в Германии секс-услуги даже облагаются налогом. Здесь выходят на пенсию и имеют отпуска. Есть еще страны, скажем, Швеция, где закон наказывает не продавцов своего тела, а их клиентов. В Украине же секс-работницу задерживают, она должна заплатить штраф. "Там налагается штраф от 5 до 10 ненаследуемых минимумов. Если второй раз штраф увеличивается”, — говорит правозащитница Оксана.

Прибавьте к этому моральное осуждение, а также угрозы насилием и лишением денег. Именно поэтому пойманные на проституции готовы платить, превращаясь в систематический источник черных наличных денег. “Каждый "черный полицейский", их полицейские сами так называют, они выставляют, например, если это работает квартира, это одна такса. Окружные по Киеву разделены между "смотрящими", мало когда девушка сама на себя работает. Есть такая бандитская группировка, которая смотрит за девушками. Девушки платят этим ребятам, а эти ребята - полицейским”, — рассказывает схему основатель благотворительной организации “Легалайф Украина” Наталья Исаева.

Выходит, украинцы написали законы, которые должны поддерживать общественную мораль, безопасность, потратили деньги на стражей порядка... А в результате запрета не действуют, правоохранители коррумпируются, преступники лишь богатеют, насилие в этой среде только процветает, а еще опасные болезни, моральные проблемы и сломанные судьбы.

Светлана, например, хотела бы работать легально и платить налоги государству, но быть защищенной. "Наша задача не запрещать то, что и так будет. А создать условия, чтобы не было насилия, унижения”, – говорят правозащитники.

“Наведите порядок в законодательстве, декриминализируйте, признайте секс-работу – работой. Совершеннолетние люди будут решать, как взаимодействовать с государством. В первую очередь, эти черные полицейские перестанут производить за средства налогоплательщиков преступления”, — добавляет Наталья.

О суммах идет речь на самом деле безумнных. СБУ сообщала, что преступная группировка во главе с заместителем Департамента миграционной полиции ежемесячно получала 50 миллионов гривен, то есть 600 миллионов в год. И это только исходные данные и только Киев. Не является ли именно это объяснением почему законопроект 2015 года, который должен легализовать проституцию и угрожал этой реке денег, тихо похоронили.

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