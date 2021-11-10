Бордели, аквапарки и даже логово Дракулы: как в разных странах устраивают центры вакцинации в самых необычных местах

Бордели, аквапарки и даже логово Дракулы: как в разных странах устраивают центры вакцинации в самых необычных местах

Получить вакцинацию можно не только в больнице, но и на вокзале, в церкви или собственном авто.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито уже почти 20 млн украинцев. Первые пункты прививок работали только в больницах, но с тех пор многое изменилось.

Теперь получить вакцину против коронавируса можно даже во время шопинга в торговом центре, прямо посреди Олимпийского стадиона в Киеве или в Австрийском борделе. ТСН исследовала, какие необычные места для вакцинации разворачивают по всему миру.

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Так, в США местами для вакцинации стали музей естествознания в Нью-Йорке и бейсбольный стадион Сити-Филд в Квинсе, а в Уилмингтоне местный кинотеатр даже превратили во временную клинику против COVID-19. Старая северная церковь в Бостоне также служит пунктом для прививок. Интересно, что в американском городке Тампа даже прежнюю трассу для гонки превратили в центр вакцинации.

Важно отметить, что в США первый пункт массовой вакцинации был открыт прямо на парковке возле Диснейленда. А в Париже людей прививают прямо в конференц-зале местного Диснейденда.

Американский Диснейленд / Associated Press

В британском Лондоне церкви и соборы превратились в медицинские лазареты. Так, в Вестминстерском аббатстве работа по вакцинации продолжалась без выходных и перерывов. Прививали британцев и в подземной часовне Блэкбернского собора, и в театре, и в Солсберийском соборе, где процесс иммунизации населения происходил в сопровождении старинной органной музыки.

А в Шотландии массовая вакцинация проходила прямо в аквапарке.

В канадском Монреале один из самых больших в стране пунктов прививок развернули в пустом из-за пандемии Олимпийском стадионе. Там для престарелых, чтобы облегчить им передвижение и ожидание очереди, даже подготовили коляски.

Associated Press

В Рио-де-Жанейро места проведения известных карнавалов давно превратили в пункты вакцинации. Так Самбодром – широкий проспект, оборудованный для проведения карнавальных торжеств, – переоборудовали для проведения прививок.

Иммунизируют население и у подножия известнейшей бразильской статуи Христа-Спасителя. Выглядит это действительно символически.

Во Франции с началом вакцинальной кампании все желающие смогли посетить Каннский дворец фестивалей и конференций и пройтись по красной дорожке, по которой ежегодно шагают мировые знаменитости, ведь там также развернули пункт массовой вакцинации.

Каннская красная дорожка / Associated Press

В Швеции в Голубом зале Стокгольмской ратуши, где каждый год вручают Нобелевские премии, также решили делать массовые прививки.

Едва ли не самым интересным стало известие об открытии пункта вакцинации в борделе Австрии. "Funpalast", бордель в Вене, объявил, что мужчины, которые сделают прививку, смогут получить билет на вход в сексуальный "сауна-клуб" с огромной скидкой. А после того, как все билеты раскупили, бордель решил предоставлять вакцинированным бесплатные 30 минут на сеанс с "дамой на свой выбор". Интересно, что бордель продолжает работать прямо во время процесса иммунизации.

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В Загребе, столице Хорватии, людей вакцинируют прямо в местном спортзале, где каждый раз формируются длинные очереди. Люди возмущены, что вынуждены стоять часами в толпе, чтобы получить первую прививку. В то же время, в Милане итальянцев прививают в собственных машинах.

Израиль ввел вакцинацию прямо в гипермаркетах. Пришел за покупками – вышел вакцинированным. К тому же, очередей там почти нет, а тем, кто решается привиться, предлагают кофе, чай и пирожные.

Замок Дракулы в Румынии / Associated Press

Интересно, что в Трансильвании прививки медсестры с накладными клыками делали в самом "Замке Дракулы". Желающим вакцинироваться предлагали дополнительные экскурсии и "бессмертие".

В Украине же теперь вакцину можно получить не только в больнице, но и в торгово-развлекательных центрах, админзданиях, театрах и даже на железнодорожных вокзалах, в соборах и церквях. Прививают украинцев даже на почте. А 31 октября и 1 ноября ФК "Динамо" совместно с Минздравом организовывало временный пункт вакцинации и на НСК "Олимпийский".

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