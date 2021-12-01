"Боремся за Крым не на бигбордах": Зеленский рассказал о стратегии деоккупации полуострова

"Боремся за Крым не на бигбордах": Зеленский рассказал о стратегии деоккупации полуострова

Президент отметил, что борются не за земли, а за людей.

Крым вернулся в мировую повестку дня и разработана стратегия по его деоккупации и реинтеграции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Раде 1 декабря.

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Он напомнил, что впервые с 2014 года деоккупация Крыма была обсуждена на самом высоком международном уровне. "В первом саммите Крымской платформы приняло участие 46 делегаций. Крымская платформа будет закреплена в резолюции Генассамблеи ООН. Мы ждем получения ею официального статуса международной организации. Впервые, с момента оккупации мы боремся за Крым не на бигбордах, а на всех международных площадках и встречах, не лозунгами, а официальными документами", — отметил Зеленский.

Он отметил, что также впервые с 2014 принята стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма. "Территория площадью 27 тыс. кв км — больше некоторых стран Европы и мира. Мы боремся не за гектары, а за людей, за своих граждан", — добавил Зеленский.

Также приняли законы о коренных народах, закрепивших статус и права крымским татарам. Напомнил президент и об упрощенных условиях поступления для школьников с временно оккупированных территорий.