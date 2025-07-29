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«Борилась за ребенка как могла»: Россия убила 23-летнюю Диану и ее нерожденного сына — что известно
По словам соседей, мужчина погибшей сразу уехал на место прилета и сейчас находится в катастрофическом состоянии.
Стали известны новые подробности о 23-летней беременной женщине Диане Кошик, которую в ночь на 29 июля убили российские ракеты в городе Каменское на Днепропетровщине. Женщина находилась в роддоме, погибла вместе со своим сыном, который вскоре должен был родиться.
Об этой трагедии рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
«В два часа ночи уже в эти сутки россияне нанесли ракетный удар по городу Каменское — по территории городской больницы. Три человека погибли от этого удара, и в их числе беременная женщина. Ее звали Диана, ей было всего 23 года», — заявил президент.
Как выяснил ТСН.ua, Диана Кошик жила в селе Аулы недалеко от Каменского. В комментарии для ТСН.ua староста Ауловского округа Александр Топка признался, что из-за боли, которую причинили россияне целому селу, сложно комментировать гибель этой светлой женщины.
«Диана ожидала рождения своего первого ребенка. Знаю, что беременность была сложной, она боролась за ребенка как могла, находилась в роддоме на сохранении (по данным открытых источников, женщина была на 7 месяце беременности — Ред.). Это была очень долгожданная беременность для всей их семьи», — рассказал Александр Топка.
По его словам, это была совсем молодая семья — относительно недавно женщина вышла замуж.
«Диана работала в местном магазине, поэтому ее знало все село. Это был очень хороший человек, всегда готовый откликнуться. У нас траур на все село. Завтра привезут тело, послезавтра запланированы похороны на местном кладбище», — говорит староста.
К этому добавляет, что мужчина Дианы в катастрофическом состоянии из-за гибели жены и нерожденного ребенка.
«Это молодой парень, ему около 25 лет. Его моральное состояние катастрофическое», — резюмировал Александр Топка.
Ранее сообщалось о том, что россияне ударили по Днепропетровщине.
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