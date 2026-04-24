Борис исчез: что известно о жизни самого известного оленя Украины после ДТП

Олень Борис / © ТСН

Реклама

На Ровенщине продолжаются поиски оленя Бориса — дикого оленя, который стал настоящей звездой соцсетей и любимцем местных. После ДТП в конце марта животное исчезло, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Журналисты отправились в поселок Заречное на Ровенщине, где их ждал охотовед Руслан — человек, который много лет занимается Борисом. Именно он в свое время привез оленя еще малым с Волыни в Ровенскую область для увеличения популяции. По словам Руслана, животное он выкормил собственноручно. Сначала Борис жил в вольере, однако позже его выпустили в дикую природу после трагедии: волки прорыли проход и погибла самка оленя.

Реклама

Впрочем, уже через несколько дней после этого произошло неожиданное — Борис самостоятельно нашел дом Руслана, преодолев около 10 километров через лес. С тех пор олень начал регулярно возвращаться к людям, приходил во дворы, брал еду из рук и стал героем многочисленных видео в соцсетях.

Все изменилось в конце марта этого года. Бориса сбила машина на обочине дороги. По словам местных, водитель уехал с места ДТП. Позже женщина призналась полиции, что именно она была за рулем и скрылась из-за страха. Журналисты пытались пообщаться с ней, однако она не вышла на связь. Известно, что суд уже признал ее виновной: женщину оштрафовали и лишили права управления транспортом на один год.

После аварии за жизнь Бориса боролись ветеринары из разных городов. Местные жители приходили его поддержать, а когда животному стало лучше, оно самостоятельно поковыляло в сторону леса. Впоследствии Руслан вместе с ветеринарами еще неоднократно находили оленя в болотах, делали ему уколы и помогали восстанавливаться.

Параллельно неравнодушные люди начали собирать средства на строительство вольера, чтобы раненый олень не стал легкой добычей для хищников. К помощи присоединились и лесники. Однако однажды Борис исчез.

Реклама

Руслан Христюк / © ТСН

Вместе с Русланом журналисты отправились на поиски оленя по бездорожью — лесам, болотам и диким тропам. Часть пути пришлось преодолевать на квадроцикле, а часть — пешком, поскольку мост обвалился.

В местах, где Бориса видели в последний раз, охотовед показывал старые следы оленя: рваную рогами кору на деревьях и места, где он питался молодыми побегами. Однако свежих следов найти не удалось.

«Видите, там рваная кора на деревьях — это работа Бориса, рогами дер. Покидал свои следы. Вот он приходит, поедает молодые побеги, листочки молодые поедает. Это его антибиотик», — отметил охотовед.

По словам Руслана, в этой местности стало больше хищников. Он слышал шакалов, а также предполагает, что в лесу есть волки. В то же время мужчина убежден: если бы оленя загрызли хищники, это было бы видно по характерным следам. Поэтому он верит, что Борис жив и просто прячется от людей после пережитого стресса и лечения.

Реклама

В близлежащих селах Бориса хорошо знают и ждут его. Люди рассказывают, как кормили его яблоками, как он приходил к скамейкам возле домов и совсем не боялся людей. Однако после ДТП его больше никто не видел.

Во время поисков журналисты наткнулись еще на одну опасность — возле стада коров пастух заметил лису со странным поведением. Местные предположили, что животное может быть бешеным. Из-за реальной угрозы его пришлось уничтожить, а специалисты забрали его на исследование.

Несмотря на то, что на этот раз найти Бориса не удалось, поиски не прекращаются.

«Каждый день, утром и вечером, езжу на его поиски. Разве что идет дождь — тогда не еду. Погода не позволяет, поэтому должен уже не ехать», — заявил Руслан.

Реклама

Местные жители верят, что Борис жив и еще вернется. А охотовед обещает сразу сообщить, как только найдет оленя.

ДТП с оленем Борисом — что известно

Напомним, вечером 23 марта в поселке Заречное произошло ДТП с участием местного любимца — оленя Бориса. По данным правоохранителей, 28-летняя водитель автомобиля Mercedes двигалась без включенного света фар, сбила животное и покинула место происшествия. Женщина объяснила свой поступок сильным испугом.

Олень Борис, которого хорошо знают жители общины и пользователи соцсетей, получил серьезные травмы, однако выжил. После аварии за его состоянием начал следить егерь. У животного диагностировали перелом конечности и тяжелую травму головы. Борис почти не ел, а из-за тяжелого состояния его не могли транспортировать в клинику, поэтому он оставался во дворе хозяина.

Врачи тогда не давали никаких гарантий относительно возможного оперативного вмешательства, а прогнозы были сдержанными. В то же время зоозащитники призвали срочно госпитализировать Бориса и критиковали решение оставить его без специализированной хирургической помощи на месте.

Реклама

Впоследствии олень Борис начал самостоятельно есть, пить и ходить. Тогда волонтер Наталья Попова из центра спасения диких животных Wild Animals Rescue Center отметила, что Борису нужны покой и минимальное вмешательство. Однако уже в апреле стало известно, что олень исчез.