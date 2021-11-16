Боролись с огнем четыре часа: в курортной Грибовке дотла сгорела база отдыха

От здания из дерева осталось только пепелище..
В курортной Грибовке (Одесская область) загорелась база отдыха.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 16 ноября.
Сначала вспыхнуло деревянное двухэтажное здание. Из-за порывистого ветра пламя перекинулось на два соседних — трехэтажных сооружения. Подразделения чрезвычайников, которые первыми выехали на пожар, вызвали помощь. Спасатели боролись с огнем четыре часа.
Общая площадь пожара составила более 300 квадратных метров. От здания из дерева осталось только пепелище. А два капитальных дома выгорели дотла изнутри. Никто не пострадал – базы стоят пустые, законсервированные на зиму.
Главная версия о причине пожара – поджог.
Напомним, в Днепре спасли спавшую дома женщину, когда ночью загорелся ее балкон, а впоследствии и комната. Женщину госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.
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