Борт Нэнси Пелоси, к которому было приковано внимание миллионов людей, приземлился в Тайбэе: каким будет ход Китая

Внимание всего мира в этот вечер приковано к Тайваню, где два часа назад сел самолет спикерки палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Этому предшествовало масштабное китайское возмущение, ведь Пекин считает остров своей территорией, хотя и не имеет туда доступа.

В честь Нэнси Пелоси приезда небоскребы на Тайване подсветили цветами американского флага, а у гранд-гостиницы собралась толпа… в сине-желтых масках и футболках, говорится в ТСН.

Точного графика спикерки палаты представителей Конгресса Нэнси Пелози, третьей по важности человека в Соединенных Штатах никто не знает до последнего, так утверждает даже Белый дом. Поэтому пока она ручается с президентом Малайзии — китайцы выводят танки на пляж, даже не убрав оттуда отдыхающих.

Техника едет по береговой полосе провинции Фуцзянь. В трехстах восьмидесяти километрах отсюда — на острове Тайвань готовятся: и к внезапному приезду госпожи Пелози, и к возможным ракетам с китайской стороны. «из-за войны в Украине мы куда более тщательно готовимся. Если честно, нам очень страшно. Мы и не подозреваем, то же ли повторится здесь», — говорит председатель районного совета Ян Ю-Тун.

Китайцы в течение дня усиливают воинственную риторику. «Мы надеемся, что американские должностные лица хорошо понимают важность и чувствительность ситуации. И насколько опасно может быть, если визит действительно состоится», — заявляет представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Белый дом настаивает, ничего беспрецедентного не происходит. Во-первых, Нэнси Пелоге на Тайване уже была. Во-вторых, Соединенные Штаты не признают независимость Тайваня.

Откуда берется такая невероятная напряженность со всех сторон? После Второй мировой по Китаю прокатилась гражданская война, в которой победили коммунисты. Проигравшая партия — Гоминьдан, во главе с генералиссимусом Чан Кайши, а также тогдашние парламент и администрация бежали на Тайвань. В общей сложности туда перебрались около двух миллионов человек. Они еще некоторое время надеялись вернуться и освободить материковый Китай от коммунистов. Именно с Чан Кайши американцы вели переговоры с начала холодной войны. Именно его представители занимали место Китая в ООН вплоть до 1971 года. Но коммунистическая партия Китая все это время только укрепляла позиции, при поддержке Советского союза активно разрабатывая ядерное оружие. Поэтому, в начале семидесятых, у Запада уже нет выбора: игнорировать ядерное государство на карте мира — невозможно, Китайскую народную республику признают. В конце семидесятых Соединенные Штаты – специальным законом разорвали дипломатические отношения с Тайванем. Однако этим документом американцы обязались предоставлять оборонные средства и услуги в случае внешних угроз социальной или экономической системе Тайваня. То есть все для того, чтобы он мог обороняться.

Именно поэтому ряд американских политиков еще в начале этой зимы настаивал на необходимости помогать Украине. Мол, если Китай увидит, что Америка закрывает глаза на российскую агрессию – следующим будет Тайвань. «Мы не знаем, что будет делать спикер Пелогзи. Но если она решит поехать с визитом на Тайвань и Китай попытается создать там кризис, каким-либо образом эскалировать напряжение – ответственность за это будет лежать целиком и полностью на Пекине», – говорит госсекретарь США Энтони Блинкен.

Теперь косо нашла на камень. Отступиться от поездки с целью сохранения отношений с Китаем для спикерки Пелози – почти невозможно. Дома она известна последовательными бескомпромиссными заявлениями о притеснениях прав человека в Китае. А у кормчего Китая Си Цзиньпина за несколько месяцев выборы на третий срок. Американский визит на Тайвань для него – политическое унижение, оставить его без ответа для него, в такое время, недопустимо.

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