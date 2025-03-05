"Борты готовы, но обстрелы могут быть отменены": эксперты оценили вероятность масштабного ракетного удара по Украине

После ряда сообщений о приостановлении военной помощи США и о том, что может возникнуть дефицит боеприпасов для украинской ПВО, мониторинговые каналы сообщили о вероятности новой массированной атаки со стороны России по Украине уже в ближайшее время.

Совершит такую атаку Россия во время подготовки к вероятному новому переговорному треку между лидерами США и Украины или воздушные удары поставлены на паузу — об этом в комментарии для ТСН.ua выразили свое видение ситуации военный эксперт Александр Мусиенко и бывший спикер Генштаба ВСУ, военный аналитик Владислав Селезнев.

"Дело в том, что Россия постоянно готовится. Они накапливают ракеты. И сейчас это делают. Но сейчас несколько изменился контекст", — говорит Александр Мусиенко.

И продолжает: "Президент Украины выступил с инициативой о том, что мы готовы к перемирию в небе и на воде. Эту инициативу поддерживают Британия и Франция. Было выступление президента Трампа в Конгрессе. Сейчас, если Россия действительно готова к тому, чтобы начинать диалог о прекращении огня, о перемирии именно в небе, если готова воздержаться от ударов дальнобойным оружием, ракетами и дронами, то это — момент истины".

По словам Мусиенко, не исключено, что пока ракетные удары на паузе.

"Я не исключаю, что Россия может отменить ракетную атаку, учитывая то, что заявлял и американский президент, есть и инициатива со стороны Украины. Поэтому не исключаю, что эта атака может не произойти", — говорит аналитик.

Если произойдет

Если ракетная атака произойдет, то, по словам эксперта, это будет очередным свидетельством того, что Россия настроена продолжать воевать.

"В случае, если же она произойдет, то это будет свидетельством того, что Россия не готова к реальным переговорам о прекращении огня, перемирии и дальнейшем продвижении этого трека. Это будет индикатором", — считает Александр Мусиенко.

К этому эксперт добавляет: "Сейчас борты действительно готовы. Враг готовится. Россияне изменили тактику. Если раньше наносились удары меньшим количеством ракет по большему количеству целей, то сейчас бьют более концентрированно — по 1-2 целям большим количеством ракет".

При этом Мусиенко еще раз допускает, что атака может не произойти.

"Но нельзя исключать, что враг может отменить эту воздушную атаку или отсрочить ее. Украина делает шаги, и мы ждем, что с российской стороны будут соответствующие, если они действительно настроены на переговоры", — говорит Мусиенко.

Если атаки не будет

По мнению Мусиенко, это может свидетельствовать о готовности России делать первые шаги к перемирию в небе.

"Россию сдерживают не только заявления Трампа, но и дальнобойные удары украинскими дронами. Украина все же наносит мощные удары и убытки. Поэтому это тоже сдерживающий фактор. Посмотрим. Инициатива есть, поэтому ждем реакции России. Она как раз и будет заключаться в том, готовы ли они. Если готовы, то удара не будет. Скорее всего, его может не быть. Я допускаю, что его может не быть", — предполагает эксперт.

Сколько ракет может выпустить, если решится

На этот вопрос военный аналитик отвечает так: "Прошлые атаки — это 20-25 ракет. Длительное время не было 60-70. Но не исключено, что они могут применить около 50 ракет и провести комбинированную атаку. Они работают над тем, чтобы накапливать и эти ракеты у них есть".

Враг готов всегда

В то же время бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев о вероятности масштабной атаки говорит следующее:

"Враг всегда готов нанести по нам масштабный ракетно-дроновый удар. У него есть для этого ресурс, мотивация, военно-политическая задача. То, что у России есть ракеты — это очевидно. Наша разведка сообщала, что у врага есть более 1400 ракет".

По словам Селезнева, российская армия не отказалась от попыток разрушить украинскую инфраструктуру.

"Попытки разрушить нашу энергетику — я думаю, что этот вопрос до сих пор остается актуальным для врага. Так же актуальным остается разрушение логистических маршрутов, артерий и узлов. Поэтому мы всегда должны оставаться готовыми, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, но постоянно сидеть в погребальной яме и ждать, когда прилетит ракета — не нужно. Мы должны понимать, что враг не откзывается от своих планов любым способом заставить Украину капитулировать. В том числе и за счет использования масштабных ракетно-дроновых ударов", — говорит Селезнев.

Интервал больше месяца

О том, что в последние недели оккупанты не совершали масштабных ракетных атак, Селезнев говорит так: "Это говорит о том, что у врага накоплены соответствующие ресурсы и он имеет возможность в любой момент совершить ту самую ракетную атаку. Крайняя ракетная атака, которая была совершена врагом в феврале, она совершалась российскими кораблями из акватории бухты "Новороссийск". Они даже не выходили в море. Поэтому атака может произойти в любой момент".

Бьют, когда имеют уточненную информацию

По словам Селезнева, оккупанты обычно совершают масштабные атаки, когда имеют верифицированную цель.

"Путин чувствует себя абсолютно уверенно. Его армия до сих пор имеет успехи на поле боя, он постепенно ищет определенные точки соприкосновения на треках межгосударственных переговоров между Россией и США. Я не думаю, что он привязан к каким-то датам или событиям. Его армия действует максимально рационально. Имеют верифицированную информацию касательно объектов, которые могут поразить — скорее всего, воспользуются этой опцией", — говорит военный эксперт.

Резюмируя, Селезнев добавляет: "Вряд ли Путин будет ожидать результатов каких-то переговоров в Овальном кабинете. Если Трамп имеет рычаги влияния на Украину путем поставки или непоставки оружия и военной техники, то совершенно очевидно, что у Трампа нет рычагов влияния на решение Кремля. Санкцмонная политика и без того масштабна, а какие-либо иные варианты, думаю, требуют более тщательной подготовки и оценки целесообразности их реализации".

Ранее сообщалось о том, что Россия ударила по полигону с бойцами ВСУ.

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