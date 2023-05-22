Расстрелял соседей напротив, с которыми не здоровался: подробности жуткого убийства троих людей на Полтавщине

Стали известны новые подробности ужасной трагедии в Полтавской области, где 53-летний житель города Лохвица 21 мая расстрелял сразу трех своих соседей.

Напомним, по данным полиции Полтавской области, 53-летний мужчина застрелил трех соседей, находившихся в своих домах, после чего вернулся к себе домой и намеренно взорвал себя с помощью гранаты.

Как выяснилось, жертвами убийцы стали 63-летняя местная учительница математики Алевтина Панченко, 47-летний бывший мэр Лохвицы Вячеслав Демчук и еще один 67-летний местный житель.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua местные жители, в последнего убийца стрелял несколько раз, добивая его выстрелами, а учительницу убил на глазах у ребенка, с которым педагог проводила частный урок в своем доме.

"Об убийце известно, что он жил сам, ни с кем не общался. Он был соседом, в последнее время не было никаких конфликтов, ничего… Он даже на улице не здоровался. По нашему дому, по окнам, было два выстрела, после чего муж выбежал на улицу. После этого раздался выстрел в него", — со слезами на глазах рассказала нам жена погибшего бывшего мэра Лохвицы Инна Демчук, которая в день убийства находилась в доме.

По словам Инны Демчук, об убийце в Лохвице говорят, что его поведение всегда было странным – по свидетельству горожан, у него в доме была одна ложка, одна вилка, почти не было электроприборов.

К этому она добавляет: "Также была застрелена учительница нашего ребенка. Эта женщина-пенсионерка, Алевтина Ивановна Панченко, жила напротив нашего дома. Другой мужчина, дядя Миша, также убитый, тоже проживал недалеко от убийцы. То есть стрелок убил тех, кто жил рядом с ним и напротив …Что у него было в голове – сказать сложно… Но я думаю, что расстрел не был спонтанным, он, убийца, готовился к нему… В городе говорят, что учительницу он застрелил на глазах у девочки, с которой Алевтина Ивановна проводила урок".

Другие жители Лохвицы также подтвердили, что убийца нацелил ружье на учительницу-пенсионерку на глазах у ребенка.

"Наша учительница информатики и математики, Алевтина Ивановна, всю жизнь работала в этой школе. Это был очень открытый и искренний человек, который всегда был готов прийти на помощь. Ее очень любили и уважали дети, она была "живчиком", учителем, который шагал в ногу со временем, она первой овладела умением делать презентации на компьютере и, соответственно, помогала всем коллегам. Наша школа благодаря ней одной из первых начала проводить мониторинг образовательной деятельности, ее ученики были постоянными победителями олимпиад. Она очень любила жизнь, у нее есть дочь и два сына, есть внуки", — рассказала в комментарии для ТСН.ua директор Лохвицкой школы №3 Елена Коленова.

К этому Елена Ивановна добавляет: "Насколько известно, ребенок, ученица гимназии, в тот день пришла к Алевтине Ивановне на урок математики. По одним данным, убийца, когда зашел в дом, приказал ребенку отдать телефон и убегать, чтобы не было возможности вызвать полицию, а по другим данным – сначала застрелил учительницу, а потом приказал ребенку отдать телефон.Девочка вылезла через окно, босиком бежала огородами на параллельную улицу. Соседи говорят, что ребенок выбежал в ужасном состоянии, был напуган и кричал, что убита учительница. Что касается убитого другого мужчины, то известно, что он был убит несколькими выстрелами. Убийца его сначала ранил во дворе, а затем через окно добил другим выстрелом".

По ее словам, убийца был выпускником этой школы, но, по предварительной информации, убитая женщина не преподавала в том классе, где он учился. По данным жителей Лохвицы, похороны погибших пройдут завтра.

Еще одна из жительниц Лохвицы нам рассказала, что убийца, по неофициальным данным, подрабатывал ремонтом автомобилей.

"Говорят, что он был странным еще со школьных времен. А после службы и боевых действий в Афганистане вернулся еще более странным. Постоянно был чем-то недовольным, говорил, что многие из окружающих ему мешали, его раздражал даже лай собак. Он очень себя любил, считал себя самовлюбленным, каким-то нарциссом", — рассказала нам жительница городка.

В свою очередь мэр Лохвицы Виктор Радько в комментарии для ТСН.ua выразил мнение, что причиной этого преступления была бытовая составляющая и возможные проблемы с психикой убийцы.

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