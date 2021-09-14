Бой контрабанде, финансовым махинациям и неуплате налогов: как и когда будет работать БЭБ

Бой контрабанде, финансовым махинациям и неуплате налогов: как и когда будет работать БЭБ

В Украине готовится начать деятельность новый правоохранительный орган — Бюро экономической безопасности.

Руководитель Бюро экономической безопасности Вадим Мельник уверен, что начать свою деятельность новый правоохранительный орган сможет до конца ноября этого года. Пока же в БЭБ нет ни собственного помещения, ни транспорта, ни специалистов, которых в начале должно быть хотя бы 30 процентов от необходимого штата. Комплектация кадрами должны происходить за счет специалистов из экономическим подразделений других правоохранительных структур, которые к тому времени уже должны быть расформированными.

О том, как будет работать Бюро экономической безопасности, говорится 14 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Задачей нового правоохранительного органа руководитель БЭБ считает не просто привлечения виновного лица к ответственности. "Нам необходимо, чтобы в результате нашей работы это явление больше не возникло. Это будет результат работы ", — отмечал он.

Давать бой контрабанде, банковским махинациям и уклонению от уплаты налогов, Бюро экономической безопасности должно было бы уже в конце сентября, когда заканчиваются полномочия экономических расследований в полиции, СБУ и ДФС. Но в Верховной Раде до сих пор не проголосовали за предоставление БЭБ необходимых полномочий. Соответствующий законопроект 3959-1, которым вносятся изменения в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы, уже длительное время находится на втором чтении.

Чтобы страна не оказалась в ситуации, когда новый орган еще не работает, а старые уже не работают, депутатам придется инициировать решение продолжить работу фискальной полиции и других структур.

Оказывается, к новому правоохранительному органу имеют вопросы активисты антикоррупционных организаций. Они, в частности, не считают руководителя БЭБ Вадима Мельника самостоятельной фигурой и сомневаются в независимости возглавляемого им органа.

"Орган не является независимым, он подчиняется и Кабмина и Минфина, и есть риск, что орган, который имеет противодействовать коррупции монополизирует ее в одном месте", — считает юрист центра противодействия коррупции Елена Щербань.

Зато глава Бюро экономической безопасности уверяет, что деятельность этого органа даст быстрые результаты, так будет сильный аналитический отдел, чего не было раньше. И в одновременном контроле от Кабмина и наблюдательного общественного совета видит только позитив.

Кроме непроголосованного в Верховной Раде законопроекта, у БЭБ есть еще ряд нерешенных вопросов — помещения, спецтехника, автотранспорт. В конце концов, необходимо набрать хотя бы 30 процентов штатных сотрудников, которые бы работали в каждом из направлений.

Всего же нужно 4 тысяч сотрудников. Но даже планы набрать лишь часть, до декабря, когда БЭБ рассчитывает запуститься, все еще под вопросом.

Новости Украины: как будет работать Бюро экономической безопасности

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