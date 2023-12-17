Бой вертолетчиков на Херсонщине: как на войне работают авиационные спасатели – эксклюзивное видео

Журналистка ТСН побывала в одном из наименее освещенных участков войны в Херсонской области.

Съемочная группа ТСН побывала в Херсонской области – в одном из наименее освещенных участков войны из-за постоянных запретов на съемку, где война продолжается в горячей фазе.

Истории о летящих в непогоду вертолетчиках и авиационных спасателях, которые готовы оказать им помощь с земли – в эксклюзивном сюжете журналистки Наталии Нагорной.

"Это несколько часов с истории борьбы за юг. Когда все горит и взрывается, когда наши пилоты уничтожают врагов с воздуха. Наши летят на помощь. Там же ребята ждут поддержки с неба, а на земле им готовы прийти на помощь", — говорится в сюжете.

Это правый берег Днепра, Херсонщина, где сейчас идут очень тяжелые бои.

Мобильные группы авиационных спасателей – это команды, работающие вдоль всей линии фронта.

"Мы даже не можем называть небольшое южное село. Сейчас мы едем в один из населенных пунктов, расположенном на берегу Днепра. На дорогах здесь остались только военные машины. Сложность и опасность, что мы будем находиться в таком районе, работает артиллерия. Пейзаж не обещает нам ничего хорошего. Густой дым виден за добрый десяток километров. Летит все, что только может лететь", — рассказывает журналистка.

Село разбито, но до сих пор остаются местные – живут среди остатков домов.

Съемочная группа ТСН едет в поле, потому что авиационные спасатели заранее знают – где пилоты собираются выполнить свою рискованную задачу – нанести с воздуха удары по врагу. Но экипаж вертолетов знает, что их подстраховывают на земле и если попадут в вертолет – к ним придут на помощь.

Командир группы авиационных спасателей на псевдо "33-й" в активных наушниках слышит вертолет издалека.

Они прилетают под звуки взрывов вражеской артиллерии и делают вокруг еще громче.

Разбрасывают тепловые ловушки, но так осторожно, чтобы не задеть местных.

Наши вертолетчики отработали по врагам.

Авиационная спасательница на псевдо "Фаворитка" признается – каждый раз переживает, когда летят наши.

"Наши летят – это вообще в такую погоду и всегда над линией передач низко", – отметила она.

Спасатель с позывным "Канарис" еще раз просматривает оборудование. Они всегда возят оружие, бронежилеты, в каждой машине по два комплекта противогазов. А также носилки, аптечка, пак воды, гидрокостюмы, если нужно находиться в воде, топор, лопата и другое оборудование.

Вертолеты летают парами. Сначала отрабатывает первый. Пилоты выпускают тепловые ловушки – это способ обезопасить себя от сбития.

Потом полетел второй – все это длится меньше минуты – воздушное судно ныряет и исчезает из виду.

Лучший рабочий день авиационных спасателей, когда никого не пришлось спасать.

Как отметили спасатели, самое ценное в авиации не дорогостоящий самолет или вертолет, модная импортная ракета или другие средства, самое ценное в авиации – летчик или член летного экипажа, выполняющий свою задачу. Наибольшая ценность – их жизнь и здоровье.

Напомним, боец РДК "Ивар" рассказал, как попал в Украину и о допросах ФСБ.

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