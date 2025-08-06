Боялась осуждения: в Хмельницком женщина родила ребенка и выбросила на помойку

В Хмельницком осудили женщину, которая оставила младенца на помойке / © pixabay.com

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В Хмельницкой области к 2 годам испытательного срока приговорили женщину, которая родила и вынесла младенца на свалку. Ребенка заметили случайные прохожие, вызвавшие скорую помощь.

Об этом говорится в приговоре Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области.

В чем подозревают женщину

По данным суда, 15 января 2025 года подсудимая в помещение общего туалета общежития тайно родила младенца. После этого женщина завернула ребенка в полотенце, положила в полиэтиленовый пакет и вынесла на помойку.

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Мальчика спасло то, что рядом проходили прохожие, вызвавшие медиков. Младенца госпитализировали.

Женщину обвинили по ч.2 ст. 135 УК Украины — оставленные без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.

Что рассказала мать младенца

На суде женщина вину признала и раскаялась. Она объяснила, что «самостоятельно в туалетной комнате родила ребенка, но намереваясь скрыть этот факт, поскольку боялась осуждения, завернула ребенка в полотенце и поместила в полиэтиленовый пакет, который отнесла к мусорным бакам».

Мать подсудимой рассказала, что ее дочь воспитывает двух девушек 2016 и 2022 года рождения, отец детей пропал без вести в Донецкой области. Она просила оставить подсудимую на свободе, чтобы та ухаживала за своими детьми.

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Приговор суда

Суд учел «искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию уголовного правонарушения».

«На основании ч.2 ст. 66 УК Украины суд признает и смягчающими наказание то, что подсудимая самостоятельно воспитывает двух малолетних дочерей 2022 и 2016 годов, муж (отец детей) пропал без вести в результате минометных обстрелов в районе Донецкой области», — говорится в материалах дела.

Также начальник отдела опеки и попечительства службы по делам детей исполнительного комитета Хмельницкого городского совета просила суд назначить наказание не связанное с реальным лишением свободы.

Женщину признали виновной по ч. 2 ст. 135 УК Украины и приговорили к 2 годам испытательного срока.

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Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, инцидент произошел в Хмельницком по улице Тернопольской. Около 20:00 у мусорных баков прохожие заметили новорожденного ребенка.