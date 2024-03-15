Боялся, что его не найдут: щемящая история парня, чудом выжившего под завалами после обстрела

19-летний Богдан Салимов три часа ждал спасения, зажатый между бетонными плитами. В 5-этажку, где он жил в Мирнограде Донецкой области, прилетела российская ракета. Два человека тогда погибли, 5 были ранены. Когда Богдана доставили в больницу Днепра, он мог двигать только головой.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Парень сидел за компьютером, когда в его дом прилетела ракета

Богдан, который несколько дней пролежал неподвижно, сейчас уверенно подает руку, чтобы поздравить врачей и родителей. И хвастается новыми достижениями. Отец парня, который сейчас воюет на Луганском направлении, как только узнал, примчался в Днепр. На фронте видел немало, однако глядя на раненого ребенка, слез не сдерживает.

Богдан дома сидел за компьютером, когда в его дом прилетело. Парень вспоминает провалился куда-то, и только чувствовал, как немеет тело.

Богдан Салимов

Парень боялся, что его не найдут под завалами

Поздно вечером 12 марта враг гибридной ракетой ударил по жилмассиву в Мирнограде. Тогда были разрушены 4 многоэтажки. ГСЧС-овцы освобождали людей из-под завалов.

Под завалами парень провел более трех часов. Пока ждал помощи, больше всего боялся, что его не услышат и не освободят.

"Мы жили на 4 этаже. 5 и 4 этажей нет совсем, он провалился на 3 этаж в компьютерном кресле и завален плитами. Ждали кран 3 часа, чтобы разгрести, достать ребенка. Слава Богу он жив", - говорит мать парня Вита Салимова.

В больницу Днепра парня доставили совершенно неподвижным. Сейчас уже активно общается, делает первые звонки с подаренного отцом телефона. Вскоре его переведут из реанимации

Впереди у Богдана длительная реабилитация. Однако и парень, и врачи уверены домой он пойдет на своих ногах.

Богдан Салимов

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Напомним, военный медик ответил, какие ранения чаще всего встречаются на фронте.

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