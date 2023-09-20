"Боялся за свою жизнь": на Закарпатье отправили в тюрьму 29-летнего мужчину, который не явился в военкомат

Суд наказал жителя поселка тремя годами тюрьмы за то, что тот уклонился от мобилизации.
В Украине суд вынес очередной приговор военнообязанному, который уклонялся от мобилизации. Как и во многих других случаях, суд наказал мужчину реальным заключением сроком на три года. Как выяснил ТСН.ua, речь идет о 29-летнем жителе поселка Тересва Тячевского района Закарпатской области. Мужчина работает сезонным рабочим, разведен и имеет на содержании несовершеннолетнего ребенка.
Подробности в комментарии для ТСН.ua сообщила спикер Закарпатской облпрокуратуры Екатерина Хижняк.
"При публичном обвинении прокурора Тячевской окружной прокуратуры житель пгт. Тересва приговорен к 3 годам лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу (ст. 336 УК Украины)", – сообщила нам Екатерина Хижняк.
Она добавила: "В ходе судебного разбирательства подтверждено то, что мужчина умышленно пытался избежать призыва в ряды ВСУ во время мобилизации. В сентябре 2022 года он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе. В дальнейшем получил мобилизационное распоряжение, но в указанное время в территориальный центр комплектования и социальной поддержки не явился".
По данным прокуратуры, обвиняемый пояснил суду, что такие действия совершил из-за страха за свою жизнь и определенных семейных обстоятельств. Каких именно – этого не уточнил. При этом вину в инкриминируемом ему уголовном правонарушении признал полностью. В настоящее время продолжается срок для обжалования приговора в апелляционном порядке.
Правоохранители добавляют, что в последнее время, по их мнению, увеличилось количество приговоров, когда обвиняемые получают реальные сроки наказания.
Ранее сообщалось о том, что в Украине возможно усиление мобилизации.
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