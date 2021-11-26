"Боятся, Гордон аж из штанов выпрыгивает": Зеленский о вероятности баллотирования на второй президентский срок

Зеленский говорит, что из-за президента не видит, как растут его дети.
Глава государства Владимир Зеленский эмоционально прокомментировал вероятность баллотирования на второй президентский срок.
Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона 26 ноября.
"Они так боятся, Гордон (Дмитрий Гордон) аж из штанов выпрыгивает: "Не должен идти, не должен...". Господи-Боже мой, это ли самое главное? Я там не вижу как дети мои растут. Вот это я должен. Должен только им. Позорище...", — сказал Зеленский.
Как сообщалось, Владимир Зеленский заявил, что из-за расследования некоторых журналистов его семья не празднует ничего в публичных местах и не выходит без охраны. Впрочем, глава государства заметил, что он живой человек и имеет право иногда на отдых.
Напомним, Владимир Зеленский ответил, планирует ли баллотироваться на второй срок президентства. По его словам, это вопрос, решать ли будет общество.