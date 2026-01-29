"Боятся и не хотят": волонтер шокировал, почему мужчины не хотят уезжать из "красной зоны"

Андрей Петухов

Андрей Петухов на псевдо «Боксер», эвакуирующий людей из Херсона и ежедневно вывозящий гражданских из «красных зон», рассказал, почему даже в 2026 году многие украинцы только сейчас решаются на эвакуацию с прифронтовых территорий.

В эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорный волонтер объяснил, что причины промедления у каждого разные — от истощения и потери надежды до страха покинуть собственный дом или попасть в ТЦК.

По словам Петухова, часть людей просто не выдерживает жизни под постоянными обстрелами.

«Кто-то уже не может там находиться. Он говорит, что я уже не могу», — отмечает волонтер.

В то же время многие жители прифронтовых сел и поселков долгое время откладывали эвакуацию, надеясь на скорое завершение войны.

«Думал, что вот сейчас там придет Трамп, вот все верили, что сейчас Трамп станет президентом, и война закончится. Все люди ждали, ждали. Какие-то обещания, надежды. Люди сидели, ждали. Реально верили, что война окончится. Сейчас вот договорятся. Он там говорил, что вы меня только вот выберите, и все закончится. Вот его уже выбрали сколько уже», — рассказывает Петухов.

Волонтер привел один из последних случаев эвакуации из Антоновки:

«Вот была у нас эвакуация из Антоновки лежащего мужчины. Где-то до 20 человек там живут. Я думал, это дедушка, но там мужчина, ему 60 лет. Он лежащий, он просто лежал в разбитом доме, туда было попадание не раз. И просто он в холоде был под одеждой. Люди, которые там еще живут, приходили и за ним смотрели», — говорит «Боксер».

По наблюдениям волонтера, чаще всего от эвакуации отказываются именно мужчины. Как объясняет Петухов, для многих из них решение уехать означает потерю дома.

«Как показывает практика, мужчины больше всего не хотят уезжать. Потому что ну, говорят, я никуда не поеду, это мой дом, и я буду оставаться здесь», — отмечает он.

Отдельной причиной, по словам волонтера, страх перед мобилизацией.

«Есть такие мужчины, что боятся ТЦК и сидят в красной зоне. Что блокпосты они не проедут, и их заберут. Очень много мужчин находится в красной зоне, и они прячутся там», — говорит Андрей Петухов.

