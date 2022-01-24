Бояться ли наступления России: какие настроения царят на передовой и чем будут встречать врага украинские бойцы

Бояться ли наступления России: какие настроения царят на передовой и чем будут встречать врага украинские бойцы

У всех бойцов на передовых позициях новое, модернизированное оружие.

На фронте бойцы, которым в случае наступления придется первыми встретить российских воинов, провокации воспринимают спокойно. Украинские военные убеждают – врага нужно встретить спокойно, с холодной головой.

О том, какие настроения царят на передовой и что украинские воины будут делать, если враг решится на полномасштабное вторжение — 24 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

У всех бойцов на этих позициях новое, модернизированное оружие. Здесь даже как-то ждут, когда враг двинется – чтобы испытать новый автомат в большом бою. Потому вражеские провокации здесь воспринимают спокойно.

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"Дело не в численности противника, а в настроении людей, в нашем настроении и характере — как мы будем отражать (атаку врага — Ред.). И мы отразим. Хоть немного, но мы продержимся до прихода основных сил. По крайней мере, эти позиции никто не сдаст", — уверяет боец с позывным "Кот"

Украинские защитники не перечитывают панические комментарии сотен военных экспертов в Сети. Они воюют уже восьмой год, и убеждают – врага нужно встретить спокойно, с холодной головой – тогда прицеливаться из нового автомата будет еще легче.

Новости с фронта: какие настроения властвуют на передовой

Напомним:

В понедельник, 24 января, в Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных Сил.

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