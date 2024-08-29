Боятся ли военные переговоров с Россией: боец 3 ОШбр ответил

Мы мобилизованная армия. И очень много людей, которые просто хотят вернуться домой, и это понятно. Если человек не был военным, не был патриотом, не был националистом и не проникся этой всей идеей во время войны, то, возможно, он и хочет переговоров.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказал командир 3 механизированной роты 1 механизированного батальона 3 ОШБр на позывной "Тоха".

По словам военного, он знает многих побратимов, которые против переговоров между Украиной и Россией.

"А я, если честно, об этом не думаю. Будут переговоры – окей. Мой комбат, я его называю мой учитель по войне, сказал очень простую фразу: будет война – будем воевать, будет мир, перемирие – будем готовиться к следующей войне или строить государство. Сильно я об этом не думаю. Потому что повлиять на то, будут ли переговоры, не будут ли я и тысячи других военных не можем. От того, что мы будем кричать "нет, переговоры — это зло" — это что-то изменит? Я думаю, нет”, – рассказал “Тоха”.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Пока Россия существует, нам НЕЛЬЗЯ расслабляться! ПОБЕДА БУДЕТ! Что для этого нужно?

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