"Бояться не нужно": Залужный рассказал о незаметной работе ВСУ

"Бояться не нужно": Залужный рассказал о незаметной работе ВСУ

С 30 октября было проведено множество мероприятий по планированию и практических занятий.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный считает нецелесообразным широко афишировать ту работу, которая проводится для подготовки отпора вторжению России, но уверяет, что мер предпринимается достаточно.

Об этом он заявил в четверг, 3 февраля, в прямом эфире ток-шоу "Право на власть".

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По его словам, с 30 октября ВСУ провели очень большую работу, которая продолжается и сейчас.

"Мы очень большой комплекс мероприятий провели и проводим, и эти мероприятия проходят в это время, пока я здесь говорю. Мы готовим и соответствующие группировки, чтобы могли дать отпор, и проводим мероприятия по планированию и практическим тренировкам”, — рассказал главнокомандующий.

В то же время Валерий Залужный не видит целесообразности в излишней огласке вокруг такой подготовки.

“Мы стараемся все эти мероприятия проводить, не беспокоя людей. Бояться населению Украины сейчас не нужно”, – пояснил он.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный также сообщил, что военная операция по вхождению на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой области не планируется.

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