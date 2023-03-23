Боятся потерять жилье: что происходит на рынке новостроек Киева

Из-за войны в Киеве большая часть новостроек заморожены. Строительные работы ведутся только на некоторых объектах города. Все это вызывает тревогу у инвесторов, вложивших в строительство собственные средства. Что происходит на рынке новостроек, выяснял сайт ТСН.ua.

Что на стройплощадках

Не все стройки в Киеве замерли. У озера в парке "Позняки" (ул. Драгоманова) активно работает кран, где строят два дома ЖК "31". Работы на объекте возобновили в мае прошлого года после трех месяцев простоя. Сейчас этот ЖК обещают ввести в эксплуатацию во 2 квартале 2023 года, если ситуация в Киеве и Украине не ухудшится.

Строительство ЖК на Позняках

А вот, например, на улице Милославской есть ЖК "Милос" из пяти домов. Уже год там ничего не строят, хотя некоторые дома уже должны были вводить в эксплуатацию в следующем году. И когда достроят этот ЖК, никто не знает.

Застройщики сетуют на проблемы с логистикой, недостаток строителей на объектах и воздушные тревоги, во время которых работы должны прекращаться.

"Мощные девелоперы, которые планировали начинать строительство в Киеве, вообще отказались от этого с началом войны. В прошлом году они отсрочили строительство, мол, начнем позже и будем смотреть по ситуации на фронте. Но за целый год так ничего и не начали. А потом заявили, что в ближайший год ничего строить не будут", – рассказывает сайту ТСН.ua Сергей Курганов, риелтор-практик, гендиректор риелторского объединения "Простор".

В новостройках не покупают жилье

Сейчас отделы продаж ЖК пытаются выровнять цены в новостройках и подтянуть их к среднерыночным по Киеву, как на вторичном рынке. Но, как показывает опыт, это сделать довольно сложно. Интерес покупателей к жилью в новостройках, мягко говоря, снизился.

"У нас есть несколько квартир на продажу в новостройках, которые уже введены в эксплуатацию, их достроили. И к ним у клиентов вообще нет никакого интереса. Если раз в месяц кто-то позвонит по телефону – это уже праздник. С Нового года наш агент только один раз ездил. показывать квартиру в новостройке. Она в хорошем месте, с хорошей ценой. На этапе строительства квартира стоила владельцам 150 тысяч долларов, мы ее предлагали за 140 тысяч. А сейчас она уже стоит 120 тысяч и интереса со стороны покупателей нет. То есть нет такой тенденции, чтобы люди покупали квартиры в новостройках", – объясняет нам Сергей Курганов.

Кстати, кризис и у бригад, проводящих ремонты в квартирах новостроек. Они сотрудничают с рядом клиентов по ремонту. Ситуация такова, что у людей есть квартиры в домах, которые уже сдали в эксплуатацию, но они не начинают ремонты, ждут, пока закончится война, и можно будет что-то дальше планировать.

Пишут петиции с требованием возобновить строительство

Между тем инвесторы, вложившие средства в новостройки бьют тревогу, ведь дома, где они должны были приобрести жилье, должны были ввести в эксплуатацию до конца 2021 года, но этого не произошло. Люди боятся, что останутся без своих квартир

На сайте электронных петиций Киевсовета уже опубликованы три обращения инвесторов недостроенного жилья:

ЖК "Урловский1" улица Причальная, 11 в Дарницком районе,

ЖК "Отрада" по проспекту Отрадный, 93/2

ЖК "Медовый2" по улице Петра Радченко, 27 в Соломенском районе.

Люди, среди которых немало вынужденных переселенцев, требуют от власти возобновить строительство жилья, которое застройщики обещали ввести в эксплуатацию до конца 2021 года. Но петиции не набрали пока необходимых голосов, чтобы их рассмотрели городские власти.

Новостройка ул. Петра Радченко

Сами же чиновники в КГГА и Киевсовете пока неохотно говорят на эту тему, мол, нужно подождать, пока ситуация прояснится и застройщик возобновит работы.

Риск с новостройками был всегда

Инвесторы, вложившие средства в новостройку перед началом войны, сейчас волнуются: сдадут ли вообще их дом.

"Вкладывать средства в новостройку всегда было рискованным делом. И нет разницы: на дворе война или пандемия. Кстати, во время локдауна, была первая волна нервозности со стороны инвесторов в новостройках. Ведь тогда действовали определенные карантины ограничения. Дома, которые находились на этапе введения в эксплуатацию сдавались на больших нервах. Люди получали документы на жилье с задержкой на 3-4 месяца. Что уж говорить о ситуации во время войны", – говорит Сергей Курганов.

Эксперт добавляет, что застройщик всегда выходит за пределы того срока, который был озвучен о вводе дома в эксплуатацию.

"В мирное время – такая задержка была в среднем на три месяца. Во время пандемии затягивание сроков сдачи уже составляло более полугода. Сейчас это уже растянулось на год полномасштабной войны, а на замороженных объектах задержка со строительством может растянуться на 1-2 года. Конечно, все это нервничает и злит людей. Застройщики уверяют, что все достроится. Но по срокам никто не может сказать, когда именно. Однозначно, что после того, как Украина победит", — добавляет эксперт.

На Западе страны – строительный бум

Несмотря на то, что в Киеве и Киевском регионе затишье на строительных площадках, в западных регионах продолжается активное строительство жилья.

"В западных регионах наблюдается определенная активность. Дома строятся, вводятся в эксплуатацию, люди делают ремонты. Там рынок новостроек не испытал такой кризис, как в Киеве. В социальных сетях достаточно много рекламы квартир в новостройках. Жилье активно предлагают к продаже в уже построенных домах", – отмечает эксперт по недвижимости.

Ранее мы сообщали о начале строительства рядом с памятником Родине-Матери в Киеве.

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