Бойцам нужно не только оружие: в Луцке позаботились о своих земляках, противостоящих врагу на фронте

Воинам 14-й бригады отправили уже 4400 комплектов одежды и берцов.
Луцкий городской совет и благотворительный фонд Игоря Палицы "Только вместе" отправили для украинских бойцов на передовую форму и зимнюю обувь. Для воинов 14-й бригады ВСУ, в которой в основном служат земляки из Волыни и Луцка, удалось отправить уже 4 тысячи 400 комплектов одежды и берцов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Форму и обувь отшивали на двух местных предприятиях. Делали это максимально быстро, несмотря на постоянные отключения электроэнергии.
Зимняя обувь, которую повезут на передовую, изготовлена на совесть. Берцы теплые, изготовленные из водонепроницаемого материала и крепкие, защищают ноги не только от холода, но и от проколов и осколков – производители продумали все до мелочей.
Наряду с большими размерами – маленькие, предназначенные для наших защитниц.
"В наших рядах служит очень много женщин, поэтому обувь – от 36 размера. Так же передаем и форму меньших размеров", — отметила председатель правления благотворительного фонда Игоря Палицы "Только вместе" Екатерина Шкледа.
Общим проектом городского совета и благотворителей предусмотрено приобретение 5000 комплектов форм для наших военнослужащих. Ведь нашим воинам на фронте нужно не только оружие и боеприпасы.
"Очень быстро изнашивается форма, потому что там постоянно болото, мороз, снег", — заметил военнослужащий Никита Бланков, сопровождающий груз для своих побратимов.
Очередную партию – две тысячи комплектов – отправляют воинам 14-й бригады.
"Абсолютное большинство 14-й бригады — это наши волыняне, более 50% — это лучане. Особенно приятно помочь землякам", — подчеркнул городской голова Луцка Игорь Полищук.
Остальные берцы и формы передадут военным уже в ближайшее время.
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