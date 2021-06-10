"Бойцам стачивали зубы напильником и поражали гениталии электрическим током" — Колесник о пленных

Какой была цена увольнений и факты до сих пор замалчивались.

10 июня на телеканале "1+1" обсуждают блокировки освобождения пленных и обмен под телекамеры.

Своим мнением во время прямого эфира ток-шоу "Право на владу" поделился куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник.

"Как можно торговать во время того, как твои бойцы, твои граждане, в 2014-2015 годах вообще в зинданах сидели, в ямах, в подвалах. С них издевались, напильником стачивали зубы, поражали гениталии электрическим током. Я, кстати, очень благодарен каналу и Марьяне Бухан, что в этом году получился очень качественный — страшный, но качественный репортаж о "Изоляции". Парадоксально: на 8-м году войны только сейчас начали нарушать уголовные дела по тем "мясникам", — рассказал Колесник.

Спикер акцентировал, что "Изоляция" — это бывший артцентр, из которого сделали застенок в страшном виде:

"Когда читаешь тех, кто прошел это, когда слушаешь их видео, вообще не укладывается в голове, что такое может быть, во-первых, в 21-м веке, во-вторых, в Украине. И уголовные дела начали нарушать только после репортажа "плюсов". Куда это годится?", — отметил Николай Колесник.

Напомним, в Донбассе оккупанты 6 раз открывали огонь: один боец получил ранения. Террористы открывали огонь у Шумов, Новгородского, Причепиловки, Старогнатовки, Водяного.

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