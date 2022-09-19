Бойцов в отпуске дополнительно учат маневрировать под обстрелами и умело затрофеить авто

Повысили свой уровень мастерства вождения уже более 200 бойцов, которые вскоре вернутся на фронт.

Быстро выехать из-под обстрела, безопасно вывезти трофейный автомобиль или мастерски маневрировать во время контрнаступления — военных, вернувшиеся в отпуск или на ротацию, принялись обучать навыкам контраварийного экстремального вождения на автомобиле, говорится в ТСН.

Под разрывами снарядов и шквальными вражескими обстрелами наши бойцы за 8 лет войны научились успешно маневрировать, вести разведку, эвакуировать раненых, а теперь уже и контратаковать.

Но мастерству нет предела, поэтому военные теперь овладевают навыками экстремальной контраварийной езды.

Такие курсы для военных, которые возвращаются на ротацию или в отпуск, абсолютно бесплатны и попасть на них могут все желающие. Главное и единственное правило для военных – иметь хотя бы минимальные навыки вождения.

«Военнослужащие принимают участие в очень сложных задачах, поэтому был инициирован этот проект, а именно повысить их мастерство. На сегодняшний день уже более 200 военнослужащих прошли этот курс, рассчитано это на благотворительной основе», — говорит заместитель директора Департамента развития дорог Денис Дорошенко.

Инструктор по контраварийной подготовке прямо до автоматизма отрабатывает с военными сложные и непредсказуемые маневры на авто. Говорит, научатся на легковых – все это смогут делать и на бронированных машинах. «Физика движения автомобиля – единая. Мы наших воинов учим правильно управлять автомобилем в экстренных ситуациях. Это скоростное маневрирование, экстренное торможение, стабилизация автомобиля при потере управляемости – заносы, снос», — объясняет инструктор.

У бойцов выходит не без ошибок, но с каждым новым заездом они совершенствуют мастерство. Через неделю-две эти навыки им понадобятся уже на фронте. И большинству из них – не на гражданских волонтерских, а на военных бронированных авто.

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