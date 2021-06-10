Бойцов забыли, а потом обвинили в трусости: Колесник рассказал, как в плен попали 60 добровольцев

Куратор "Кривбасса" призвал исправить ошибку Порошенко и вернуть честное имя бойцам батальона.

Вся страна должна знать, что бойцы батальона "Кривбасс" — не трусы. С таким заявлением 10 июня выступил куратор батальона Николай Колесник в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Колесник раскритиковал бывшего президента Петра Порошенко, который якобы обвинил бойцов "Кривбасса" в трусости за отступление из Дебальцево. Он призвал нынешнего президента Владимира Зеленского исправить эту ошибку.

По словам гостя эфира, 60 бойцов батальона попали в плен, потому что их забыли прямо на опорном пункте, а затем обвинили в провале операции.

"Я хочу, чтобы президент государства Владимир Зеленский исправил ошибку предыдущего президента, обвинившего на всю страну батальон "Кривбасс" в трусости за Дебальцево. Когда попало 60 бойцов в плен, которых забыли прямо на опорном пункте. Их обвинили в провале всей операции. И перед батальоном, и перед живыми, и перед погибшими нужно извиниться. И оплатить те уничтоженных российских три танка и два БМП на опорном пункте "Зенит". Эту ошибку нужно исправить обязательно. Это государство должно сделать", — подчеркнул Колесник.

Колесник хочет, чтобы Зеленский исправил ошибку предшественника в отношении батальона "Кривбасс"

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