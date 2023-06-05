Бойцы берут в плен россиян, а те еще и благодарят: вблизи Донецка ВСУ равняют позиции врага

Фронт на этом участке давно стоит по-прежнему, но бои и точечные удары продолжаются круглосуточно.

Пока украинская пехота на нуле держит врага пулеметным огнем, наша артиллерия буквально смешивает с черноземом укрепление, уничтожает боевую технику и ликвидирует живую силу оккупантов. В Донецкой области бойцы 59-й отдельной мотострелковой бригады не только умело отбивают атаки врага, но и сами наносят сокрушительные удары: врага уничтожают сотнями, десятками его берут в плен, говорится в ТСН.

За Водяным видны окрестности Донецка и здесь ведутся бои, чтобы выгнать и оттуда оккупантов. Пулеметчик на псевдо "ОМ" простреливает вражескую лесопосадку, огонь для обнаружения. "Мы стреляем тогда, когда враг был замечен и передвигается", — говорит он.

Серия пулеметных очередей заставляют старика "Максима" немного подымать. Изготовленной еще в 40-летних годах прошлого века, этому оружию нужен особый уход - где-то подкрутить, не жалеть смазки, но работает пулемет безотказно и спасает жизнь.

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Стрелковые бои здесь ежедневная обыденность. Фронт на этом участке давно стоит по-прежнему, но бои и точечные удары продолжаются круглосуточно. "Пока они дальше продвинуться не могут. Пробуют, периодически пробуют, но отсекаем”, — сообщают бойцы.

Во время одной из последних вражеских атаки бойцы 59-й взяли в плен около двух десятков оккупантов. Некоторые из пленных еще и благодарят, что взяли. Признают, что это их единственный шанс выжить.

Прямо во время съемки ТСН аэроразведчики залетели на передний край противника. Тот засел в блиндажах и простреливает нашу пехоту. Разведчики приводят артиллерию. Первые два удара вошли далековато, следующий – падает четко. Артиллерия буквально разбирает на запчасти вражеский блиндаж. Фактически – смешивая с черноземом технику оккупантов, их укрепление и живую силу. “Там из штук восемь точно. Не побегут, с пулеметом сразу снимут. Они наоборот забираются в щели, куда только могут”, — рассказывают бойцы.

Подчищать по артиллерии российский блиндаж отправляется малая авиация. К разведывательному дрону ребята цепляют самодельную взрывчатку и через несколько часов под натиском ВСУ от вражеских укреплений остается разве что куча мусора, щепки, кое-где ровно развернутая земля.

Сейчас наши бойцы преимущественно унимают врага, чтобы уменьшить интенсивность обстрелов, а уже в ближайшем будущем именно такие зачистки поля боя помогут подготовить и контрнаступление. После которого, надеются, можно будет возвратиться домой.

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