Бойцы близ Бахмута ведут бои за три населенных пункта: у оружия 24 на 7

Подразделения Вооруженных Сил Украины прилагают усилия, чтобы окружить оккупантов в Бахмуте, так заявил официальный представитель Восточной группировки войск. И хотя ситуация вокруг Бахмута просто невероятно сложная, воинам удается уничтожать врага целыми подразделениями и отвоевывать метр за метром свою землю, говорится в ТСН.

На некоторых участках фронта здесь всего сотни метров до врага, постоянно в небе авиация врага. Разрывы реактивных снарядов, сменяются выстрелами гранатометов, а до этого примешивается стрекот пулемета. Рев двигателей бомбардировщиков перекрывает грохот винтов вражеских вертолетов. На южном фланге украинские воины пытаются отбросить россиян подальше от Бахмута, ситуация очень сложная. "Три населенных пункта, которые нам очень тяжело даются", — говорят бойцы.

Пехотного подразделения 28-й рыцарской бригады отвоевывают у оккупантов каждый метр территории к югу от Бахмута, и россияне скорее накрывают только утраченные позиции из тяжелой артиллерии. “Я вам скажу, мы уже здесь 5 месяцев и их артиллерия каждый день. Пакета "Града" в пакет, где-то примерно 20 минут. 20-30 минут и снова пакет вылетает”, — рассказывает командир подразделения 28 ОМБр ВСУ "Дикий".

Стрелковые противостояния, рассказывают пехотинцы бригады имени Рыцарей зимнего похода, здесь уже давно стали ежедневным явлением. Отстреливать гранаты из РПГ случается, что приходится десятками за один бой. Боеприпасы из автоматического гранатомета вылетают в сторону враждебных позиций сотнями. Количество автоматных и пулеметных патронов, которые бойцы тратят, чтобы остановить врага, даже никто не берется считать. А футуристическое, антидроновое ружье в боевое положение переводится крайне часто и спасает десятки жизней побратимов. “Можно прикрыть все подразделение от сброса этих ВОГов на позиции. Бойцев прикрыть с неба, они спокойнее себя чувствуют”, — рассказывает военнослужащий 28 ОМБр ВСУ "Степан".

В то же время, ружье мало чем способно помочь против вражеской авиации. "Авиация их сильно расходилась. Возможно, у них с БК там проблемы и они авиацию придумывают, чтобы мы немного помолчали”, — рассуждает “Чибис”.

Бойцы у оружия 24 на 7 и передышки врагу не дают. Но если не бой, говорят пехотинцы, первое правило выживания, одинаковое для всего фронта. "Держаться больше земли, меньше высовываться и будешь жив, потому что пуля-дура", — говорят ребята.

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