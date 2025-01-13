Бойцы КНДР пошли на штурм: Зеленский показал скандальное видео с солдатами

Утром и до самой ночи 13 января войска КНДР штурмовали позиции украинских воинов в Курской области. Бойцов ССО один из КНДРовцев пытался взорвать гранатой, 18 северокорейских солдат были ликвидированы.

Что происходит на Курщине, зачем солдаты КНДР хранят последнюю гранату или патрон, и в чем признался один из пленных – в эксклюзиве ТСН.ua.

Почему не стоит недооценивать бойцов КНДР

В целом КНДР несет бешеные потери на войне России против Украины, однако Ким Чен Ин тщательно скрывает смерти своих граждан.

В то же время, отрицать и недооценивать способность бойцов КНДР воевать не стоит. Это мощный враг, солдат там с детства учат умирать за государство, воспитывают в полной изоляции от мира и внешнего доступа к информации, где "правда" только одна. О том, что бойцов КНДР зря недооценивают, заметил и руководитель центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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"Военные КНДР, к сожалению, учатся современной войне, учатся противодействовать FPV дронам на Курщине, и в будущем их обучение станет серьезной проблемой для Южной Кореи и западных армий. К сожалению, не вижу, что там это понимают".

Первый публичный допрос бойцов КНДР

Между тем, Зеленский впервые опубликовал кадры допроса пленных КНДРовцев. Те боятся, что не знали, что идут на войну, потому что им говорили, что это учение.

Из этих двух один все еще мечтает попасть домой, другой говорит, что если ему позволят, он бы лучше остался в Украине. Зеленский заявил, что северокорейские солдаты могут остаться в Украине.

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Президент прокомментировал, что это не последние пленники и подчеркнул, что Путин очень зависит от КНДР. Что касается пленных, говорит, что Ким Чен Ын может их забрать, но должен вернуть украинских воинов, впрочем, если северокорейские солдаты изъявят желание остаться – им и такую возможность предоставят.

"Кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, безусловно, будут и другие. Это вопрос времени, когда нашим ребятам удастся захватить еще. И ни у кого в мире не должно остаться сомнений, что российская армия зависит от военной помощи КНДР. Путин начал три года назад из ультиматумов НАТО и попытки переписать историю, а теперь он не может без такой военной помощи от Пхеньяна. Украина готова передавать Ким Чен Ину его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России. Для тех солдат из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться, могут быть и другие пути. В частности, те из корейцев, кто изъявит желание приближать мир через распространение корейской правды об этой войне, получат такую ​​возможность".

Пленные являются исключением из правил, ведь захватить северокорейских солдат в плен не так-то просто. История, которую в частности рассказали бойцы ССО, когда КНДРовец хотел взорвать их всех – далеко не одинок. Это не только способ расправиться с противником, это случилось бы в любом случае, потому что солдаты КНДР полностью зомбированы. Там каждый солдат на всякий хранит гранату или последний патрон, чтобы убить себя, чтобы только не попасть в плен, потому что попадание в плен для северокорейского военного приравнивается к измене страны, лидера и всех идеалов, пропагандируемых государством. Такое убеждение прививается гражданам КНДР с раннего возраста, а затем закрепляется во время военной службы.

Об этом рассказывает Ли Сон Мин, эксперт из Фонда прав человека в Нью-Йорке, который в 2009 году сбежал из Северной Кореи. В комментарии агентству Associated Press он отметил, что эта идеология начинает формироваться с детства и становится неотъемлемой частью военной подготовки. Солдат учат беречь последний патрон, чтобы избежать плена, покончив с собой.

“Через позор, связанный с капитуляцией, героические солдаты должны беречь последние пули, чтобы покончить с собой”.

Ли Сон Мин также отметил, что большинство северокорейцев вообще не знают реальную ситуацию в мире. Он демонстрирует фотографии погибших северокорейских военных своим знакомым, оставшимся в КНДР, но эти изображения часто воспринимаются с удивлением.

Привлечение военных Северной Кореи к войне против Украины в любом случае несет прямую угрозу. А обмен информацией между двумя диктатурами позволяет КНДР получить важный боевой опыт, чтобы подготовиться к военным действиям против соседей. Это подтвердила и заместитель постоянного представителя США при ООН Дороти Камилла Ши. Дипломатка напомнила, что более 12 тысяч северокорейских военнослужащих находятся в России, где в прошлом месяце начались бои против украинских войск в Курской области.

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КНДР извлекает значительную выгоду от получения российского военного оборудования, технологий и опыта. Северная Корея, вероятно, будет стремиться использовать эти усовершенствования для продвижения контрактов на продажу оружия и военной подготовки во всем мире.

В свою очередь посол Южной Кореи в ООН Хван Джункук назвал солдат Северной Кореи по сути рабами Ким Чен Ина, которым промыли мозги, чтобы они пожертвовали своей жизнью на дальних полях сражений, чтобы собрать деньги для его режима и получить передовые военные технологии от России. А председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко в эфире "Суспільного" сообщил, что корейцы готовятся к масштабной войне и будут наращивать свое присутствие в России, но не для ее защиты.

Войска КНДР считают эту войну освободительной от западного империализма. У них есть вера в то, что они в будущем разнесут идеи коммунизма, социализма, свою идеологию на весь мир. Более того, Ким Чен Ын уже даже запретил жителям Северной Кореи есть хот-доги, которые якобы являются частью "нежелательной западной культуры", и их приготовление или продажа – это теперь тоже преступление. Он заявил, что подача хот-догов теперь будет считаться актом государственной измены.

Потери военных из Северной Кореи, воюющие против украинских сил, составляют 4 тыс. ранеными и убитыми, такие цифры озвучил президент Украины во время заседания в формате “Рамштайн” 9 января. Режим Ким Чен Ина заставляет семьи погибших на Курщине бойцов подписывать документы о неразглашении. Родственникам погибших также запрещают общаться друг с другом.

Что интересно, власти КНДР называют участие в войне против Украины "священными учениями". А режим Ким Чен Ина следит за настроениями семей, получивших свидетельство о гибели родственника в бою, и принимает меры, чтобы предотвратить распространение информации. Об этом сообщает издание "Свободная Азия". Режим Северной Кореи награждает "сертификатом воина" семьи солдат, погибших при участии в войне или во время боевой подготовки. Семьи погибших военных получают льготное обеспечение от государства. А недавно власти Северной Кореи вызвали семьи погибших и наградили (именно такое слово – "награда" употребляется в КНДР) их "сертификатами воинов", не сообщив жителям, что среди погибших есть те солдаты, которых отправили в РФ.

Также несколькими днями ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что "российские и северокорейские командиры относятся к северокорейским войскам как к расходным материалам" и "вместо того, чтобы сдаться, северокорейские солдаты совершают самоубийство". Это было сделано для того, чтобы оставшиеся в родном городе члены семьи не были в невыгодном положении.

Более того, отправка войск на русский фронт происходила тайно. Следует вспомнить историю с северокорейскими военнопленными во время Корейской войны, которые власти КНДР не приняли, даже если они вернулись после того, как отрицали свое намерение оставаться в Южной Корее. Возвращавшиеся заключенные должны были пройти строгую идеологическую проверку и перевоспитание, во время которого они должны были доказать свою лояльность режиму. В результате вернувшиеся солдаты были социально изолированы или отданы под надзор, что привело к серьезным убыткам не только для них, но и для их семей. Зачастую они становились жертвами подозрений в сотрудничестве с врагом. Многих из них подвергали допросам, отправляли в трудовые лагеря или даже казнили.

Появление северокорейских военных в российско-украинской войне – это тревожный сигнал, выходящий далеко за рамки локального конфликта. Это открытый вызов международной системе безопасности, очутившейся перед новой формой гибридной агрессии, где диктатуры сливаются в симбиоз для разрушения демократического мира. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что на КНДР может повлиять Китай. По его словам, если Китай искренний в своих заявлениях, что война не должна расширяться, необходимо соответствующее влияние на Пхеньян.

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