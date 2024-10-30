Бойцы КНДР уже на фронте: в Курск вошли генералы Ким Чен Ына

Солдаты КНДР находятся в 50 км от границы с Украиной. Однако ВСУ вероятно нанесли первые удары по северокорейским позициям. Президент Зеленский призвал партнеров к более решительным действиям, а мировые лидеры снова озабочены. Тем временем в США заявили, что будут делать, если Северная Корея вступит в войну против Украины.

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Уже в Курске

Солдаты из Северной Кореи, тайно перевезенные в Россию, расположены всего в 50 км от границы с Украиной. По данным украинской разведки, около 3000 северокорейских военных прибыли в Курскую область на гражданских грузовиках. Об этом сообщило издание The Financial Times.

В свою очередь El Pais сообщает, что 5 тысяч солдат КНДР, вероятно, уже присоединились к 40-тысячной группировке россиян на Курщине.

"Кремль договорился с северокорейским режимом, чтобы войска КНДР помогли в освобождении Курска. Таким образом РФ хочет избежать опрокидывания части российских войск, продолжающих вторжение на восток украинской территории. Возможное вступление северокорейских войск в бой впервые на стороне России укрепляет позиции Москвы в войне против Украины ."

Однако ВСУ, вероятно, нанесли удар по дислокации войск КНДР. По информации источников в Силах обороны, северокорейских солдат везли более 6 тыс. км в гражданских грузовиках, чтобы они могли присоединиться к 810-й бригаде российских морпехов. Издание El Pais отмечает, что пока нет ни информации о месте удара по северокорейским военным, ни каких-либо визуальных доказательств, что солдаты КНДР вообще находятся в зоне боевых действий.

"Ни одно из пехотных подразделений, воюющих в Курске, с которыми консультируется газета, не имел визуальных доказательств того, что северокорейские солдаты воюют на фронте."

В статье также отмечается, что по данным ГУР и западных разведок, российскую армию усилили 10 тысяч солдат КНДР и половина из них уже прибыла на Курщину.

Источники журналистов в 95-й бригаде ВСУ сообщили, что северные корейцы вряд ли помогут россиянам изменить ситуацию в свою пользу в Курской области, ведь большинство курской группировки армии РФ состоит из новобранцев.

"Солдаты из 95-й бригады предполагают, что северные корейцы, если им наконец-то придется воевать, а не выполнять другие материально-технические задачи, не будут готовы давать хорошее сражение."

Однако Россия, которая несет большие потери на войне против Украины, может существенно усилить свой наступательный потенциал за счет использования северокорейских военных. Но и КНДР от этого в проигрыше не будет, те также извлекут значительную выгоду от этого, заявили в издании The Telegraph.

А тем временем в ГУР уточнили, что на эрефии сейчас находятся 12 тысяч северокорейских военных, среди них 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала. Военный обозреватель Дэвид Акс для Forbes написал, что перехваченные радиопереговоры, опубликованные Главным управлением разведки Минобороны Украины, похоже, подтверждают, что тысячи северокорейских солдат начали прибывать вдоль линии фронта на Курщину.

К слову, у водителя, который вез в прицепе подкрепление из КНДР, не было боевого распоряжения. В перехваченном ГУР МО разговоре россиян, штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты российской оккупационной армии, которой и предназначалось северокорейское подспорье из КамАЗа, пытаются выяснить, есть ли у них на балансе остановленный грузовик и почему у шофера нет положенных бумаг.

Если радиоперехват украинских разведчиков свидетельствует о более широком движении северокорейских сил к Курску, то военный обозреватель Дэвид Акс пишет, что это лишь вопрос времени, когда появятся прямые доказательства их участия в бою.

Все обеспокоены

Напомним, что ранее Соединенные Штаты Америки заявили, что не будут вводить новые ограничения на использование Украиной американского оружия, если Северная Корея вступит в войну против Украины. Об этом сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Reuters.

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Сабрина Сингх не смогла подтвердить, что солдаты КНДР уже находятся в российском Курске, заявив, что они "по всей вероятности" двигаются в направлении Курской области РФ.

По оценкам Пентагона, 10 тысяч северокорейских военнослужащих были развернуты на востоке России для обучения, из них 3 тысячи прибыли в РФ в прошлую среду.

"Часть этих солдат уже переехала ближе к Украине, и мы все больше озабочены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых действий против украинских сил в Курской области России вблизи границы с Украиной".

Она подчеркнула, что такие действия РФ будут "означать дальнейшую эскалацию".

"Это может быть признаком того, как Россия надеется компенсировать растущие потери на поле боя и продолжать добиваться медленных, постоянных успехов в восточной Украине."

Более того, Украина должна нанести ответный удар, если северокорейские войска пересекут территорию Украины, об этом заявил Джо Байден. На вопрос о присутствии северокорейских войск в Курской области президент США отметил, что он "озабочен этим", пишет Reuters.

Видели солдат КНДР в Украине?

О том, встречали ли военных КНДР уже на фронте для тсн юэй рассказал и боец одной из бригад ВСУ. Офицер бригады Рубеж Максим Таран отметил, что пока нет никаких данных, что это могут быть полноценные самостоятельные боевые группировки северокорейских войск со своей техникой, которые пойдут на какое-то направление. По его словам, только такое участие могло бы иметь стратегическое значение.

Таран также отметил, что в настоящее время их подразделения бригады по разным направлениям еще не встречали военных КНДР.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что министр обороны США Ллойд Остин 30 октября встретится в Вашингтоне с министром обороны Южной Кореи Кимом Йоном Хеном, сообщает Голос Америки. Ждем новых озабоченных заявлений, потому что дальше слов пока не заходит.

Вот, например, 28 октября со срочным заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он подтвердил привлечение страной-агрессором Россией военных КНДР к войне против Украины. По его словам, северокорейские солдаты будут воевать в Курской области.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Индию заявил о серьезности ситуации. Мол, прибытие военнослужащих КНДР в Россию и их возможное участие в войне против Украины приводят к эскалации конфликта. Где-то мы это уже слышали! Зеленский же 26 октября призвал партнеров к большему давлению на Россию и большей поддержке Украины в связи с вероятным вступлением в войну против Украины военных КНДР в ближайшие дни. Кроме того, Зеленский анонсировал, что текущая неделя будет временем "очень активной работы с партнерами ради поддержки наших воинов на фронте и нашей стратегии принуждения России к завершению войны".

"Их миллионы…"

Напомним, что 16 октября издание "РБК.Украина" со ссылкой на источник в Силах обороны сообщило, что на Дальнем Востоке в России происходит подготовка 10 тыс. военных из Северной Кореи к переброске на приграничные территории возле Украины. Кроме того, солдаты из КНДР могут подготовить еще и для ротации российских войск для высвобождения их личного состава и тому подобное. В свою очередь, Зеленский накануне сообщил, что Северная Корея готовит на своей территории 10 тыс. солдат.

А уже 18 октября российские телеграмма-каналы взялись еще распространять видео, на котором, как утверждается, зафиксированы северокорейские военные на одном из полигонов на территории РФ. Вероятно, это первые визуальные доказательства присутствия в стране-агрессорке бойцов из КНДР, которые готовятся к переброске в Украину. На ролике зафиксировано несколько групп из нескольких десятков солдат, которых российские военные снимают на телефоны из-за отверстий в бетонном заборе.

Более того, Северная Корея перебросила в Россию свое спецподразделение ССО КНДР. Оно является одним из самых тайных в мире. Об этом пишет The Telegraph. По информации журналистов, КНДР использует эти силы для разведки и проверки оборонных возможностей Южной Кореи. Спецотряд был основан примерно в 1968 году и наиболее известен из-за неудачной попытки атаки на Синий дом (резиденцию президента Южной Кореи). Кроме того, в отчете Министерства обороны США от 2021 г. указано, что силы специальных операций Северной Кореи (ССО КНДР) имеют высокий уровень подготовки, мотивации и обеспечены современным оборудованием. Также сказано, что это спецподразделение является одним из самых тайных подразделений в мире.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что привлечение военных КНДР в войну России не станет поводом к тому, чтобы страны Европы направили свои войска в Украину.

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