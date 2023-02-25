Бойцы на передовой получают ранения, но и в таких условиях испытывают счастье: чему же радуются

В больницах Днепра спасают бойцов, которых каждый день доставляют с передовой. Медики говорят, что к осколочным ранениям добавляются пулевые с тяжелыми последствиями для здоровья. Однако делают все возможное, чтобы вернуть воинов к полноценной жизни, говорится в ТСН.

Из пары берцов у Максима остался один – окровавленный. Нацгвардиец держал позиции у Кременной, когда попал под минометный обстрел. Враги там защитники видят невооруженным глазом. “И видели и слышали. Расстояние очень близко. От двухсот метров до двадцати метров. Есть прямые контакты ребят, но отбивают, борются. У нас задача одна – защитить, отстоять. Мы победим”, – говорит Максим.

Взрыв произошел в десяти метрах от него, но что беда с ногой, понял не сразу. С изуродованной ногой Максима доставили в Днепр, здесь прооперировали, но сквозное ранение стопы оказалось сложным.

Теперь под специальным аппаратом медики помогают восстанавливаться изуродованным тканям. Накладывается специальная повязка, из которой выходит вакуумная трубка и подключена к аппарату. За счет изменяющегося негативного давления идет стимуляция роста сосудов. А когда сосуды растут, нарастает новая ткань”, – объясняют медики.

Раненых немало, говорят медики, а поражения непростые. “Смотришь — отверстие мало, как ничего серьезного, а затем во время оперативного вмешательства, когда удаляется обломок, обнаруживается большая площадь мертвой ткани. Кроме обломков, в глубину раны попадают штаны, берцы и все, что было у них на пути”, — добавляют врачи.

Игорь со Львовщины сражался с врагом в Бахмуте, а до этого был дальнобойщиком, но сменил руль на оружие. Получил огнестрельное ранение в руку, однако счастлив и объясняет почему. “Я отвлекал пулеметчика, чтобы наши ребята вышли. Ребята очень хорошо вышли. Все живы. Нет ни двухсотых, ни трехсотых. Хорошо вышли. Мы выполнили свою задачу. Я очень счастлив за тех ребят”, — говорит Игорь.

После выздоровления он собирается вернуться к своим, но если не восстановит руку быстро, готов хотя бы учить военному делу.

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