Бойцы на передовой согреваются благодаря окопным свечам: что оно такое и как самостоятельно смастерить

В соцсетях создают группы с объявлениями о помощи: обмениваются материалами и советами как усовершенствовать производство.

Чтобы украинским защитникам держать оборону было теплее, волонтеры чуть ли не в каждом уголке страны ежедневно производят сотни, тысячи окопных свечей, говорится в ТСН.

«За вчерашний день, это шесть девушек, мы сделали 221 свечу. Сейчас будем грузить и отправлять по запросам», – рассказывает волонтер Наталья.

А запросы на такие портативные очаги девушка получает ежечасно. Поэтому учит всех желающих, как их производить. «Пласкогубцы, банка. Берем и загибаем острые углы», – рассказывает девушка.

Затем банку наполняют гафрокартоном, который нарезают полосочками по высоте банки и улиткой завинчивают его туда. «В котелке, чтобы свеча не коптила, девушки уже растопили воск вперемешку с парафином.

«Осторожно заливайте по всему периметру, полностью смочив фитильок. Средняя, обычная свеча, горит по фитилю, эти же свечи, по периметру свечи. От нее достаточно сильный огонь, можно сварить еду, даже борщ, если там этим будут заниматься. Они долго обогревают, дают много тепла – нагреть, высушить одежду», – рассказывает волонтер.

Материалов достаточно: картон бесплатно отдают магазины, воск или парафин — сносят волонтеры, как и жестяные банки. Их еще и убирают из сортировочных станций. Здесь констатируют, что потребность в них снова выросла.

«Две недели назад мы отдали восемь больших мешков. Вообще жестяных жестянок не много в раздельном сборе, потому что металлов не более 4% в общем сборе, но после новостей, нам начали обычно больше приносить эти жестянки», — констатируют в пункте приема.

Потому что крутить их умело начали чуть ли не в каждом уголке Украины. В соцсетях создают группы с объявлениями о помощи: обмениваются материалами и советами как усовершенствовать производство. Публикуют десятки списков необходимого сырья и адресов, куда их отправлять. А для новичков – инструкций как смастерить окопную свечу самостоятельно.

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