Бойцы на передовой уверены, что в ближайшие дни наступления врага не будет: причина

Бойцы на передовой уверены, что в ближайшие дни наступления врага не будет: причина

По словам военных, сейчас — самая плохая погода, которая только может быть для наступления.

В ближайшие дни вражеского наступления не будет, по крайней мере, на Донбассе. В этом убеждены украинские военные. По словам бойцов, на нашей стороне погода — уже несколько дней на Востоке оттепель, последние сутки вообще идет дождь, и грунтовые дороги снова непроходимы для тяжелой техники.

Что рассказали военные на Светлодарской дуге, говорится 8 февраля в сюжете ТСН.19:30.

Более скверной погоды трудно себе даже придумать — ясный февральский дождь трещит всю ночь и целый день. Однако бойцы говорят, что это очень хорошо.

Ранее эксперты прогнозировали, что российские военные перейдут в широкомасштабное наступление в середине февраля. Мол к этому времени земля уже изрядно подмерзнет и вражеская бронетехника сможет прорывать линию обороны украинского войска в любом месте. Но в такую погоду наступление не получится, считает командир на псевдо "Док".

Новости с фронта: украинские бойцы убеждены, что в ближайшие дни наступления не будет

"Худшая погода, которая только может быть для наступления. Болото и вязкость почвы не позволит так быстро развернуть наступление и совершить какие-либо действия", — отмечает командир.

Также считает и боец "Француз". Ровно 7 лет назад, тоже в феврале, он воевал в фактически окруженном Дебальцево. Позже с боями прорывался сюда, на Светлодарскую дугу. О бешенных обстрелах, подбитой бронетехнике рассказывает с неохотой.

"Трудно и не хочется (вспоминать — Ред.). Бои были сильны и кто как мог, так и выходил", — говорит "Француз".

Но теперь ситуация совсем другая — обойти с флангов вражеские танки не смогут, ведь увязнут в донбасских черноземах, да и украинская армия с тех пор изменилась и стала крепче.

Бойцам уже надоели вопросы о возможном наступлении врага, они играют с собаками, и рассуждают, где бы пристроить еще трое щенков. А вражеские планы пусть смывает февральский дождь.

Напомним, что за прошедшие сутки, 7 февраля, на Донбассе один военный получил ранение.

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