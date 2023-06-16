Бойцы на Запорожье так провели разведку боем, что освободили 7 километров территории: но это еще не наступление

Только за сутки на Таврическом направлении фронта украинские воины ликвидировали более четырех рот российских оккупантов и вывели из строя почти шесть десятков единиц вражеской техники. В то же время штурмовые группы наших военных не прекращают теснить россиян с их передней линии. На самом восточном фланге Запорожья, при поддержке артиллерии и авиации, воины отдельной бригады территориальной обороны города Днепра продвинулись в сторону украинской границы почти на семь километров, говорится в ТСН.

После массированной артподготовки и при поддержке авиации, украинские бойцы шли вперед к админгранице Запорожья с Донетчиной пешком и еще в темноте. Продвигаться приходилось, в буквальном смысле, на ощупь. “Очень много и противопехотных мин, растяжек было. Противотанковых очень много, потому что они все подъезды к своим позициям, чтобы техника не прошла, миновали”, — рассказывает военнослужащий ОБр СРО м. Днепр “Коваль”.

Сначала этот путь проходил саперы. "Есть посадки, передняя линия. Это можно сказать – не ноль, а минус один. Кроме противотанкового, есть еще и противопехотные минные поля. Была команда сделать проходы, мы это сделали”, — заключает военнослужащий-сапер Павел.

Но когда именно начнется штурм командир взвода огневой поддержки понял, признается, всего за несколько часов до начала движения. “Нас предупредили за 12 часов. Подготовили дополнительный боезапас, дополнительные расчеты сформировали”, — вспоминает командир взвода ОБр СРО г. Днепр Иван.

Правда, даже дополнительные запасы набитых пулеметных лент и снарядов к противотанковым гранатометам за десять дней активного продвижения пришлось пополнять, признается Иван. "Бывали такие моменты, что мы там за час высаживали суточную норму", — говорит он.

Уже когда наши бойцы заскочили во вражеские шансы, не всегда было понятно, где именно притаился враг, пришлось работать в направлении, откуда велся огонь. “Лабиринты там хорошие. Вот позиции к позиции можно так сказать, если за посадку одну брать, то вся посадка в полных окопах”, — рассказывает “Ариец”.

После отличной работы украинской арты большинство врагов свои позиции оставили. Оставили после себя оккупанты и вещи, и оружие, и немало боекомплекта.

Для большинства терроборонцев отдельной бригады Днепра это был первый штурм в их военной жизни. Воины сознаются, что было не просто. Но гарантированного рецепта выживания во время штурма, говорит Степан, просто не существует. "Тут как повезет. Ты научился, ты должен выкладываться на все 100 и ты в первую очередь думаешь за себя и за друзей", — говорит он.

Именно побратимы рядом, заряд адреналина и неизменное желание освободить свою землю, говорит Степан, помогли выполнить задание. "Мы, грубо говоря, за эти 10 дней трижды переносили позиции вперед! Километров семь. Разведка боем, прощупывание позиций. Тактические пока что бои. Потому что 5-7 километров по территории нашей страны – это ни о чем”, — добавляет командир и убеждает, что это еще не большое наступление.

Полоса в семь освобожденных километров, надеются терробороновцы Днепра, будет хорошим началом полного освобождения Украины.

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