Бойцы не нарадуются работе гаубицы FH70, но "лучшее" для врага приберегли на потом

Пушку не надо затягивать грузовиком на самую позицию, или заталкивать вручную, все быстро – нашел укрытие, завел мотор, подрулил джойстиком и заехал в лесополосу.

Сегодняшний обстрел Украины показал, что кремлевских военных преступников можно остановить только одним способом — предоставить Украине больше оружия. Но, похоже, это лучше понимают те страны, которые могут быть следующими объектами для агрессии в случае проигрыша Украины. Маленькая Эстония отдала нашим вооруженным силам весь свой собственный арсенал гаубиц FH70 и в бою стало очевидно, что это не совсем обычная пушка, говорится в ТСН.

Пушка FH70 гибрид самоходной артиллерийской установки и обычной гаубицы. В свое время гаубица была сделана именно для того, чтобы выигрывать контрбатарейную борьбу в советских, а значит, и у российских пушек. В ней все по-другому. Например, лоток автоматически загоняет снаряд в ствол, поэтому темп стрельбы в нее быстрее, чем у гаубиц оккупантов.

А чтобы ее быстро разворачивать, конструкторы поставили сюда двигатель – один и семь, дизель, семьдесят лошадиных сил. Благодаря двигателю уменьшается риск броситься в глаза врагу. Пушку не надо затягивать грузовиком на самую позицию, или заталкивать вручную, все быстро – нашел укрытие, завел мотор, подрулил джойстиком и заехал в лесополосу.

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Сергей, как и остальные его пушкари, в восторге от скорости и универсальности FH70. “К этой пушки подходят снаряды четырех стран – Дания, финны, немцы и американцы. Большой плюс пушки – это большой спектр использования снарядов”, — говорю он.

Гаубица может поразить цель на расстоянии до 30 км. Естественно, зависимо от типа снарядов. И это речь идет только об обычных, а не высокоточных боеприпасах, но их пока держат в насущные времена.

Даже без высокоточных снарядов, расчет Сергея демонстрирует снайперский результат. Например, инженерная техника противника, строящая врагу укрепления, стала металлоломом всего лишь после трех снарядов. Один из выстрелов – прямое попадание.

Чтобы так стрелять, ребята поначалу учились на полигоне в Эстонии. Балтийская страна передала украинской армии весь свой арсенал FH70 – двадцать четыре гаубицы.

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