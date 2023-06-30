Бойцы отбили территорию в Донецкой области, которая была в оккупации с 2014 года

Враг ведет непрерывный обстрел, потому что хочет отбить утраченные позиции, которые он удерживал еще с начала войны – с 2014 года

Историческое событие – наши военные вблизи Красногоровки освободили первый километр украинской земли, которая была под оккупацией еще с 2014 года, говорится в ТСН.

Красногоровка – когда-то такой уютный городок неподалеку от Донецка — теперь с разбитыми домами, поваленными деревьями, а вместо скверов – заросли. Жизнь об этом ушла давно, когда бензин еще стоил по 18 гривен за литр. Живые отсюда уехали, за могилами мертвых давно никто не ухаживает. Отсюда до линии фронта считаны километры, здесь всюду вражеские дроны.

Враг ведет непрерывный обстрел, потому что хочет отразить утраченные позиции, которые он удерживал еще с начала войны – с 2014 года, убеждены бойцы. "Приятно, что есть продвижение вперед и не факт, что они там хорошо закрепились, несмотря на то, что они там еще с 14 года", — говорят бойцы.

Минометы, артиллерия – больше всего на этом участке фронта досаждают дроны-камикадзе, говорит боец на псевдо «Бес». "Это каждый день они утюжат и утюжат теми камикадзе, где они их набрали", — говорит военный.

И уже через некоторое время один из таких выследит бойца и разорвется в метре от его головы. От взрыва боевая позиция разлетелась вдребезги, заодно и кухня. Бойцы пытаются хотя бы расчистить себе дорогу до пулеметных гнезд. Подбирают разбитый бинокль. "Бес" с контузией отлеживается в блиндаже. Главное, говорят побратимы, кровь ушами не пошла, значит, контузия несложная.

Дрон атаковал уволенную позицию

На фронте главное обрести позитив. Кухня, полностью уничтожена, но бойцы перед самым взрывом успели съесть макароны с колбасой.

На другой позиции бойцы также рассказывают о вражеских дронах. Командир на псевдо "Депутат" говорит, эти квадрокоптеры сбрасывают на их головы гранаты. "Это серьезно, если не задвухсотит, то увечье", — говорит он.

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