Бойцы переполовинили вагнеровцев и удержали трассу в Бахмут, но и у украинских медиков добавилось работы

Раз дорога на Бахмут остается под нашим контролем, как и сам город.

Украинские десантники переполовинили группировку "Вагнера" на южной окраине Бахмута. Воины 80 десантно-штурмовой отбили атаку россиян, пытавшихся перерезать единственную асфальтированную дорогу в Бахмут. С помощью артиллерии, авиации и искусных действий наших штурмовиков путь в Бахмут остается под контролем ВСУ. Уникальные кадры боя за дорогу в город зафиксировала камера ТСН.

Когда враг пытается взять дорогу под свой контроль, воины-десантники заряжают пушку. Для оккупантов у них сегодня особый снаряд мести, при убитом врагом командире.

Но штурмы не остаются бесследными, к медикам попадает боец с осколочными ранениями головы. Его стабилизируют прямо в эвакуационной машине. Не успевает медевак увезти тяжелораненого в госпиталь, как к медикам приезжает еще одна машина, а в ней еще двое окровавленных бойцов. Андрею вражеские осколки посекли ногу. "Мы зачистили их блиндаж. Они там еще были. Мы их дочистили и здесь я слышу, меня ранило в пах. Возможно, ВОГ”, — предполагает боец.

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Илье русские пули поломали кости, медики останавливают кровь и доставляют в стабилизационный пункт. Здесь сразу несколько столов и на каждом раненые ребята. У некоторых работающих здесь медиков уже и закончилось дежурство, но под Бахмутом штурм, а значит лишних рук для спасения наших бойцов не бывает. “Сегодня были тяжелые больные, но мы стабилизировали их. Эвакуация хорошо сработала, экипажи. Нам осталось их стабилизировать и, в принципе, все хорошо. Все будут живы”, – говорит военный медик Арсен.

Когда медики успокаивают работу, становится понятно – атаку врага бойцы остановили. “Враг сосредоточил, наверное, самые большие в этом районе. Привлечена артиллерия, которая находится на этом участке фронта. Они разваливают дома за домом. Не то, что частные дома, даже многоэтажки”, — говорит командир подразделения 80 ОДШБР Дмитрий.

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