Бойцы под Бахмутом показали кадры освобождения трех километров территорий, а в самом городе — последствия нового штурма

Бахмут остается целью россиян и забрасывают город авиабомбами и пытаются вести наступление. На новых кадрах с неба над городом-крепостью, которые с передовой передали ТСН бойцы 77-й аэромобильной бригады, видно, как Бахмут пылает, и, несмотря на бегство части регулярной армии врага из-под города, оккупанты до сих пор пытаются наступать. Впрочем, благодаря нашим Силам обороны эти попытки безуспешны.

Защитники 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ. Освободили часть территории и взяли в плен окупантов.

Наши армейцы на южных подступах к Бахмуту освободили целых три километра украинской земли.

Врага гонят из-под Бахмута, но штурмы города не прекращаются: подробности от бойцов

Видео боя, в котором россияне потеряли минимум пол тысячи своих солдат, опубликовала штурмовая бригада, бойцы которой и оттесняли оккупантов. На кадрах видно, как умело наши воины штурмуют позиции и просто перемешивают россиян в их окопах с землей. От российской 72-й бригады осталось только выжженные лесополосы и куча уничтоженных рашистов. Даже глава "вагнеровцев" Пригожин признал, что россияне пытались сбежать с позиций, но не успели.

Неизменными направлениями, где оккупанты пытаются штурмовать наши позиции, остаются Лиманское, Авдеевское и Марьинское. Там Вооруженные силы отразили более 46 атак. Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также – два удара по зенитно-ракетным комплексам.

За последние сутки наши Силы обороны уничтожили еще 690 оккупантов.

Врага гонят из-под Бахмута, но штурмы города не прекращаются: подробности от бойцов

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