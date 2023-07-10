Бойцы приблизились к основной линии обороны оккупантов в Запорожье: бои становятся более ожесточенными

Украинские воины с упорными боями приблизились к основной линии обороны оккупантов. Каждый метр в контрнаступлении дается с трудом, поскольку враг настроил много фортификационных укреплений, заминировал тысячи гектаров. Днем и ночью в воздухе вражеские "Орланы" и "Ланцеты" охотятся за нашей техникой. Однако наши защитники двигаются и идут вперед к победе, говорится в ТСН.

Оккупанты в Запорожье пытаются сдержать наше наступление. Бывший водитель по прозвищу "Бетер" теперь уже больше года воюет в полях и посадках. Имеет тяжелое ранение, но вернулся на фронт. 2Все пришло само собой, я в армии не служил, это впервые пришел, когда родина позвала. Ко всему привык”, — говорит он.

Здесь большинство бойцов не имеют боевого опыта АТО, всему учились уже на передовой в ТРО. Бои очень интенсивные и тяжелые, все территории заминированы, а это усложняет движение. "Больше всего техники мы теряем из-за мин и дронов-камикадзе", — рассказывают бойцы.

Вместо массированного движения техники в наступлении, движется пехота, прокладывая коридоры в минных полях. Она одолевает в день от нескольких десятков метров до сотни, выбивая из посадок оккупантов. Наших штурмовиков 24 на 7 поддерживает артиллерия.

"Банкир" бывший директор топливной компании, 49 лет и теперь он в пехоте штурмует укрупнение оккупантов в Запорожье. "Ребята тренируйтесь физически, ищите возможность ездить на стрельбы, осваивайте оружие, нужно готовиться к этому, если не будем готовиться, будет тяжело отстоять независимость", — призывает он.

Шаг за шагом наши бойцы преодолевают вражеские укрепления, приближаясь к основной эшелонированной линии обороны - с подземными ходами, бетонированными дотами и сплошными минными полями, за которую развернутся еще более ожесточенные бои.

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