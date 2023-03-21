Бойцы в Херсонской области прицельно уничтожают врагов из дронов, но и сами страдают от российских беспилотников

В Херсонской области украинские аэроразведчики выслеживают своих противников и уничтожают их и днем и ночью. Но враг огрызается, пытается также уничтожать украинские беспилотники, говорится в ТСН.

Привычная картинка войны – десятки единиц сожженной бронетехники, уничтожение наблюдательных пунктов врага. За каждой же успешной атакой стоит кропотливая работа аэроразведчиков – десятки вылетов, сотни часов наблюдения.

Пилот уже знаменитого "Мавика" — китайского дрона — замечает, что в кустах враг оборудовал блиндаж с боекомплектом. Дальше самодельный термобарический заряд делает свое дело. Пожар от взрыва разгорается на пол неба, но дрону еще предстоит вернуться на базу. “Опа! Сейчас антидроновая пушка работает против нас! Нас подвергали только принудительно”, — говорит пилот.

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Вражеская аэроразведка глушит радиосигнал, пытается посадить украинский дрон на своей территории. В конце концов, беспилотник приземляется на крышу дома вблизи линии фронта. Ребята шутят, что начинается "спасение рядового Мавика". Свой дрон бойцы сводного отряда Департамента патрульной полиции хоть и под обстрелом все же забирают.

Пока враг атаковал украинский дрон, аэроразведчики заметили дом, из которого работали российские аэроразведчики. Враг поселился совсем близко от Днепра – именно отсюда он ведет корректировку огня своей артиллерии, но потерял бдительность. Они носят вещи, и даже посреди дня набирают из реки воду. Для них украинские бойцы готовят очередной "подарок".

Вечером бойцы готовятся к большой работе: готовят оружие, пристраивают взрывчатку. Ночью по разведанным целям в тылу врага будет работать мощный ударный дрон. Почему ночью? Днем противник его может услышать, заметить и легко сбить. “Здесь нельзя недооценивать врага. Они получили по шапке и очень сильно, но никогда нельзя недооценивать. Мы от коптеров их прячемся так же, как и они от наших. От этого только зависит, как мы можем сохранить личный состав, поэтому они также используют немало коптеров», – говорит военнослужащий Министерства внутренних дел «Свят».

После ночи подготовки бойцы направляются на самую передовую, где ствольная артиллерия работает с обеих сторон. Бойцы быстро настраивают дрон, вылетают к месту назначения и сбрасывают минометную мину, за ней еще и термобарический заряд на 16 килограммов. Взрыв виден даже в нескольких километрах от эпицентра.

После успешного выполнения бойцы возвращаются на базу, потому что нужно зарядить аккумуляторы и подготовить новую взрывчатку, чтобы на следующую ночь бросить все это врагу на голову — пока он не уйдет с нашей земли.

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