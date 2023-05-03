Бойцы заставили перейти врага вблизи Угледара в оборону, но и цена очень высока

Россияне уничтожают Угледар управляемыми авиабомбами, по которым стреляют из оккупированной Волновахи. Так охотятся за командными пунктами наших воинов. Зато убивают мирное население, которое до сих пор остается в этом шахтерском городе. Завалы после авиабомб разбирать просто некому, говорится в ТСН.

Угледар уже более полугода под контролем бойцов 72-й бригады имени "Черных Запорожцев" и долго туда не имели доступа журналисты — из-за интенсивности боев. Дорога жизни к Угледару пролегает через размокшие от дождей поля, именно шахтерский город, встречает нас выжженными дотла высотками.

По разбитому до основания Угледару передвигаться приходится только бегом. Под ногами строительный мусор, обломки снарядов и покрытые выстрелами деревья. Кажется, это мертвый город, но совсем неожиданно из подвалов начинают выныривать местные. Но всем приходится снова прятаться после сообщения, что вражеские самолеты в небе, а это значит — есть угроза авиаудара.

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Российские сушки стреляют по Угледару управляемыми авиабомбами из района оккупированной Волновахи. Ни самолеты, ни бомбы невозможно сбить, так что воины лишь затаивают дыхание в ожидании.

После таких атак целые подъезды складываются, как карточный дом. Самое страшное, что под завалами до сих пор могут быть люди, потому что в городе нет никаких коммунальных служб или спасателей, которые могли бы разбирать разрушения.

Людмила до сих пор боится подойти к завалам, которые когда-то были ее подъездом. "Лена погибла, Сергей — из нашего подъезда", — рассказывает женщина.

Она чудом успела выскочить из квартир на первом этаже, когда услышала свист авиабомбы. Теперь ждет волонтеров, пообещавших вывезти ее с линии фронта. Но уже сейчас понимает, сегодня они сюда не доедут и ночевать придется под открытым небом.

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Авиабомбами оккупанты целятся и пытаются уничтожить командные пункты наших воинов. “В зданиях мы не живем. У нас были заранее подготовлены позиции, которые мы занимаем», – говорит «Гранит».

В окрестностях города прямо во время съемки сюжета штурмуют нашу пехоту бронемашины врагов и происходит самое трагическое, что могла зафиксировать камера — на позициях погибает воин. Об этом говорят по радиостанции. “Двухсотый – двадцать первый. Как "копейка" работала. Осколок в шею”, — сообщают побратимы.

Даже после года интенсивных боев воины не могут привыкнуть к потерям. Командир берет себя в руки и начинает искать замену погибшему, пока идет бой, и организовывает выезд за телом бойца. “15 ребята оттащат парня и мы по темному попробуем его вытащить, чтобы передать семье. За каждого такое переживание”, – говорит командир.

Такова цена боев за Угледар. Бригада "Черных Запорожцев" более полугода держит город. Эти бойцы в начале великой войны защищали Киев и разбили русских морских пехотинцев из Владивостока. И вот, зимой уже в этом году, здесь на Угледаре "Черным Запорожцам" пришлось с ними встретиться второй раз. “Просто лобовой штурм. Никакой тактики. Они пытались эффектом неожиданности заскочить в город и закрепиться и тогда уже подтягивать резервы”, — рассказывает сержант подразделения ВСУ Владимир.

Это сражение уже признали величайшим поражением русских за все время великой войны. Ведь именно на Угледаре "Черным Запорожцам" удалось уничтожить более 100 единиц техники россиян за один бой и несколько сот солдат. "Они перешли в оборону. Наступать у них нечем. Они их укрепили мобилизованными. И реально нам в плен попадают ребята, пришедшие воевать в апреле месяце и уже на фронте и уже в плену», — добавляет командир подразделения «Черных Запорожцев» Владислав.

С тех пор даже попытки захватить Угледар оккупанты оставили, разве что точечно атакуют украинские позиции. Обстреливают артиллерией и превращают город в выжженную землю. Но наши воины уверяют — продвинуться врагу они не позволят ни на метр.

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