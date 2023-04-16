Бойцы заставляют врагов на подступах к Бахмуту перейти к обороне

Россияне не оставляют попыток оцепить город-крепость Бахмут. "Вагнеровцев" в передней линии частично заменили кадровыми солдатами, преимущественно из подразделений воздушно-десантных войск. Наши воины из 57-й мотопехотной бригады, бок о бок с побратимами из других подразделений держат оборону на флангах, навязали оккупантам просто безумные по интенсивности и дерзости контрнаступательные карусели, говорится в ТСН.

“Мы не сидим, не ждем. Мы активно ведем оборону и контрнаступательные действия. Противник ведет оборону сейчас”, — говорит военнослужащий 57 ОМПБр “41-й”.

Сломать линию обороны окупантов в районе Бахмута очень сложно, признают воины 57-й мотопехотной, потому что россиян здесь очень много и враг быстро подтягивает резервы. Противник очень устойчив. "Вагнер". Он ничего не боится. Выполняет свою задачу. Когда мы проводим какие-то активные действия, то резервы подходят старые, которые знают, как действовать”, — добавляет “41-й”.

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“Идет артиллерийская подготовка, чтобы истощить врага. Чтобы у него появился какой-то страх, чтобы он понял, что ему нужно отвлечься. После этого уже работает наша пехота”, – говорит военнослужащий 57 ОМПБр “Баркас”.

Механик-водитель БМП "Казино" учился доставлять собратьев в передовую, на технике советского образца, а недавно овладел "YPR 765-ю", бронемашину пехоты нидерландского происхождения. “Моя задача во время штурма, не дать врагу избить машину! И сохранить жизнь экипажа. Первый приход РПГ был, немного позвонило в ушах, а так все хорошо. Приехали, потушили и поехали дальше”, — рассказывает механик-водитель бронемашины YPR765, 57 ОМПБр "Казино".

Такие маневры на поле боя, особенно днем, довольно рискованные, признает командир "ю-пика" - так ласково, между собой, пехотинцы 57 прозвали нидерландский броневик. Настоящий ужас на окупантов наводить удается и при поддержке минометчиков. "Так скажем: наши противники вешаются, когда нас видят", — говорите бойцы.

В течение последнего месяца на обоих флангах от Бахмута шли круглосуточные и, почти непрерывные бои. Наши воины изнурили оккупантов. Основные ударные усилия враг перенес в центр города Бахмута, а полях вокруг вторые сутки проходят без вражеских штурмов. “Они там немного пощупали, там немного пощупали. Но ребята трудятся. Наша пехота, артиллерия, все работают”, – говорит военнослужащий 57 ОМПБр “Баркас”.

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