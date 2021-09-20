Бойня в университете Перми: все, что известно о трагедии и юном стрелке

Бойня в университете Перми: все, что известно о трагедии и юном стрелке

Стрелка ранил во время задержания младший лейтенант Калинин, неподалеку оформлял ДТП.

В результате стрельбы в российском университете в городе Пермь погибли 6 человек. 18-летний студент этого вуза Тимур Бекмансуров беспорядочно стрелял по окнам и коридорах. А студенты, спасаясь, из окон выпрыгивали.

Об этом говорится 20 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Из окна пермского университета студенты снимают, как парень в черном с гладкоствольным ружьем заходит в корпус. На камеру наблюдения попадает данный момент. Сначала через дверь заносят раненого, но с ним никто не остается — все бегут. Стрелец хладнокровно добивает его и идет дальше.

Выстрелы звучат уже внутри. Студенты начинают прыгать прямо из окон второго этажа. Администрация университета через Интернет просит тех, кто еще не приехал на пары, не появляться рядом. Часть студентов и преподавателей закрываются в аудиториях, баррикадируются, чем могут. Убийца успевает выстрелить три десятка раз. От пуль погибает шестеро, 24 человека пострадали, среди них — несколько охранников.

Стрелка ранил во время задержания младший лейтенант Калинин, которого на вызов в школу сорвали с оформления ДТП неподалеку.

Новости мира: стрельба в пермском университете - что известно сейчас

"Вижу, что спускается парень лестнице. Я ему: "бросай оружие". А он сделал у меня выстрел и тогда я открыл огонь из огнестрельного оружия", — рассказал полицейский.

Сначала сообщалось, что убийца умер в карете "скорой", но затем следственный комитет заявил: стрелок в реанимации.

Прессу облетает фотография стрелка с патронами, обмотанными вокруг пояса. Потом — его школьные фотографии, фотографии из магазина, где он покупает оружие. 18-тилетний Тимур Бекмансуров за полчаса до стрельбы в университете написал в соцсети: это не теракт, он не является верующим или членом какой-либо экстремистской организации, планировал убить сверстников еще с десятого класса, собирал на это деньги. Просто потому, что так хотел. Написал тщательно изучил территорию университета и собирается забрать с собой как можно больше людей. Чтобы получить охотничий билет и оружие, он смог пройти медицинскую экспертизу. Сначала собирался устроить стрельбу в родной школе, но передумал, мол, это слишком просто. Он рассчитывал, что полиция его застрелит. Теперь квартиру, где он жил с мамой, обыскивают.

Следственный комитет проверяет, не было ли у Бекмансурова сообщников. В Сети распространяется паника: якобы нападавших было несколько и Пермский государственный университет — не единственная цель. Называют еще два учебных заведения и центральный универмаг, но пока никакой информации оттуда не поступало.

Между тем студенты сообщают местной прессе: один из преподавателей, несмотря на стрельбу, отказался прерывать занятия и баррикадировать вход в аудиторию, заявив: будет проверять материалы лекции.

Напомним, 20 сентября в российской Перми неизвестный открыл стрельбу в государственном национальном исследовательском университете. Студенты от испуга баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.

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