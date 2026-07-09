Бойцы ВСУ освободили от оккупантов около 18 квадратных километров: что на самом деле происходит на фронте

Война в Украине / © ТСН.ua

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Бойцы ВСУ вытесняют оккупантов на юго-запад к реке Мокрые Ялы. Речь идет об Александровско-Новопавловском участке фронта протяженностью более 50 километров.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Александра Моторного.

Что происходит на фронте

На передовой аэроразведка подразделения действует на максимальных дистанциях, нанося удары по тылам захватчиков.

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«У меня ребята летают на 40 километров. Прилетают, скажем так, с сюрпризом! Несем радость!», — рассказывает оператор БПЛА по позывному «Гайка».

В свете красного ночного экрана бойцы демонстрируют тяжелые авиационные боеприпасы, которые крепят на крупные дроны-бомбардировщики.

На самом передовом крае по-прежнему находится и ведет бой под плотным вражеским огнем украинская пехота. Чтобы максимально прикрыть и надежно защитить сослуживцев в траншеях, в 141-й механизированной бригаде вперед отправляют сухопутных механизированных роботов, действующих совершенно незаметно.

Под характерный гул мотора за кадром движется уникальный наземный роботизированный комплекс (НРК). Камера фиксирует движение платформы от первого лица и вид боевой машины сбоку.

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«Мефодий», военнослужащий подразделения РЭБ 141-й ОМБр ВСУ: «Это — комплекс РЭБ для защиты подразделений Вооружённых сил Украины на базе НРК, созданный именно для защиты пехоты! Чтобы надёжно прикрыть воздушное пространство от вражеских FPV-дронов».

Воздушные бои на фронте

С импульсами и радиочастотами этот инженер на «ты» уже полжизни. «Мефодий» прекрасно понимает, куда именно нужно правильно направить антенну, чтобы вражеские дроны теряли связь и вообще не долетали до своих целей. Но военный инженер откровенно признает: современная война — это ожесточённая гонка в непрекращающейся гонке высоких технологий.

«Мефодий», военнослужащий подразделения РЭБ 141-й ОМБр ВСУ: «Боевые действия и война развиваются настолько быстро, что некоторые решения успевают устареть еще до того, как их успевают воплотить в жизнь! И мы постоянно сталкиваемся с тем, что кто быстрее сделает, кто быстрее начнёт — тот и победит!».

В небе, как прямо признает сержант «Залужный», уже сейчас ведутся настоящие воздушные бои с участием дистанционно пилотируемых платформ. Российские беспилотники охотятся на украинские квадрокоптеры.

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«Залужный», старший сержант роты ударных БПЛА 141-й ОМБр ВСУ: «FPV, как бы то ни было, они чуть быстрее, проворнее. И они на нас охотятся. У нас была одна вчерашняя ситуация, когда FPV при первом заходе просто не смогло поразить цель, а при втором они уже не знали, куда мы делись. FPV может догнать, но здесь нужно четко понимать этот момент и просто вовремя уклоняться».

И украинские экипажи изо всех сил пытаются маневрировать и уклоняться от вражеских средств в небе, чтобы наши тяжелые бомбардировщики «Вампиры» максимально эффективно выполняли свои ночные миссии для успеха совместных действий на земле.

Успешное продвижение: зачистка территории площадью 18 квадратных километров

Ситуацию на этом важном участке фронта прокомментировал командующий воинским соединением.

Богдан Шевчук, командир 141-й ОМБр ВСУ: «В зоне ответственности 141-й бригады действительно ведется такая активная оборона. Мы своими подразделениями пытаемся стабилизировать обстановку, полностью остановить инфильтрацию противника. И некоторые наши группы успешно улучшают своё тактическое положение».

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В целом методичное и мощное давление со стороны всей украинской тактической группировки в Александровско-Новопавловском секторе фронта в настоящее время непрерывно оказывается на обширном участке протяженностью более полусотни километров: от Доброполья в Запорожской области, и вплоть до самой Новопавловки в Днепропетровской области.

Именно там, на обоих берегах реки Вовчей, в середине первой декады июля наши защитники полностью очистили от московитов ещё около 18 квадратных километров суверенной украинской земли, продолжая уверенно оттеснять захватчиков назад.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Толпа набросилась на ТЦК во Львове! Херсон под постоянными атаками! | ТСН ДЕНЬ 9 июля

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