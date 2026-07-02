Бойцы ВСУ отразили первый массированный штурм под Славянском: первые подробности (фото, видео)

Война в Украине / © ТСН.ua

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Отразили первый масштабный механизированный штурм оккупантов под Славянском и уничтожают вражескую технику вдали от линии фронта, чтобы она снова не перешла в наступление. Батальон беспилотных систем «Апачи» 81-й Слобожанской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск показал, что такое настоящий логистический локдаун для врага на фронте.

Об этом говорится в репортаже специальной корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Что происходит на фронте

«Полетим в Северодонецк. На свободную охоту», — спокойно говорят военные на позициях.

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Пилот Стас сосредоточенно готовится поднять в небо свой «Мидлстрайк». Это мощный дрон, способный видеть на расстоянии сотни километров от точки взлета и точно поражать заданную цель. Бойцы подразделения «Апачи» 81-й Слобожанской бригады ДШВ самостоятельно переоборудовали этот аппарат, и теперь он может эффективно поражать врага там, где тот совершенно не ожидает — далеко в его собственном тылу.

«Чарли», военнослужащий батальона беспилотных систем «Apachi» 81-й Слобожанской бригады ДШВ: «Здесь важную роль играет их моральное состояние. Раньше они просто ездили, как хотели. Теперь их логистическое обеспечение от этого очень сильно страдает».

Дрон быстро пролетает линию соприкосновения и направляется фактически в пригород временно оккупированного Северодонецка. Высокоточная камера фиксирует передвижения оккупантов. На позициях раздаются четкие команды экипажа.

Это был вражеский блокпост. И именно так сегодня выглядит реальный логистический локдаун для россиян, который сейчас уверенно господствует на линии фронта благодаря украинским технологиям.

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«Чарли», военнослужащий батальона беспилотных систем «Apachi» 81-й Слобожанской бригады ДШВ: «Мы проникли за линию фронта на 60 километров с целью перерезать логистические пути противника. По пути нам встретился вражеский блокпост. И мы нанесли по нему огневой удар».

Уничтожение вражеской БМП в ангаре под Сиверском

«Это уже вторая значимая и подтвержденная цель на сегодня», — с удовлетворением отмечают пилоты «Апачей». Утром десантники успешно поразили тяжелую бронетехнику, которую противник пытался надежно спрятать в закрытом ангаре.

Артиллеристы и пилоты показывают свежие кадры поражения: «Это Сиверск. Вот мы подлетели. Там стоит вражеская БМП. Так теперь выглядит Сиверск? Вот это хорошее попадание. Очень хорошее».

Неудачный «праздник» оккупантов: отражение первой массированной атаки под Славянском

Именно эти пилоты — те самые воины, которые недавно успешно отразили первый в этом году масштабный механизированный штурм российских войск под Славянском.

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«Дэн», командир батальона беспилотных систем «Apachi» 81-й Слобожанской бригады ДШВ: «Такого массированного штурма на Славянском направлении раньше не проводили. Это был первый такой случай. Как они привыкли поступать — в дни своих больших праздников. Это был день их государства. И мы полностью его остановили».

Около полусотни вражеских пехотинцев (а это фактически почти целая рота), а также 28 мотоциклов, несколько единиц тяжёлой бронетехники, в том числе танк — вся эта огромная вооружённая колонна одновременно штурмовала передовые позиции 81-й бригады с двух разных направлений.

«Дэн», командир батальона беспилотных систем «Apachi» 81-й Слобожанской бригады ДШВ: «По первому мотоциклу попали из артиллерии и тем самым полностью остановили всю колонну».

Оккупанты тогда любой ценой пытались добраться до села Рай-Александровка, которое военные считают одним из важнейших стратегических пунктов на Славянском направлении. Ведь через этот населенный пункт пролегает прямой путь к реке Северский Донец, где захватчики планировали создать прочный плацдарм для дальнейшего крупного наступления на Славянск.

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«Дэн», командир батальона беспилотных систем «Apachi» 81-й Слобожанской бригады ДШВ: «Они же даже не дошли до нашей „нулевой линии“. Мы остановили их на подступах. Поэтому и раненых нет — всё было полностью уничтожено».

Дистанционное управление боевыми действиями: офис на войне

В настоящее время у разведки есть точная информация о том, что противник уже активно готовит следующий штурм, и россияне постепенно стягивают для этого новую технику. Именно поэтому пилоты БПЛА работают без перерыва и успешно уничтожают её на опережение — до того, как эта техника успеет сформироваться в колонны, движущиеся в сторону украинских позиций.

Пока боец непосредственно на передовых позициях устанавливает ещё один аппарат для взлёта, пилот Стас налаживает с ним надёжную связь за много километров от самой точки старта беспилотника. Так на практике работает современное дистанционное управление полем боя, когда сами пилоты находятся в относительной безопасности вдали от линии фронта, но это никоим образом не влияет на высокую результативность их боевой работы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Последствия «ударов» в Киеве! Удары по РФ: горит НПЗ «Лукойл»! | ТСН 9:00, 2 июля

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