НРК эвакуирует пожилую женщину / © ТСН

Реклама

Сеть поразило видео от 3-го армейского корпуса, где наземный роботизированный комплекс (НРК) спасает пожилую женщину, которая выходила из полностью разрушенного села. Антонина Хоружа падала по дороге, из рук у нее выскальзывали трости. Когда она была полностью обессилена, к ней подъехал робот.

О чем она думала во время эвакуации и как живет сейчас — корреспондент ТСН Ирина Маркевич пообщалась с женщиной, чье спасение называют незаурядным фартом.

Жизнь в подвале: макароны и талый снег

Дрон под Лиманом заметил движение во дворе полностью разрушенного поселка. Это была Антонина Максимовна, ее сын Владимир, невестка Лариса и их сосед. Эвакуация отсюда закончилась еще прошлым летом, но 77-летняя женщина тогда отказалась уезжать из дома, в котором прожила более полувека.

Реклама

«Бросать ее мы не смогли — мать, у нас бы сердце остановилось», — говорит сын женщины Владимир.

То, что пришлось пережить семье зимой, трудно представить. Они почти не выходили из подвала. Мышцы на ногах атрофировались. Из еды — только макароны, из воды — дождевая или талый снег. На их глазах гибли соседи, которых из-за обстрелов некому было хоронить.

Уникальная операция 60-й бригады

Самостоятельно выйти семья не могла: каждый метр простреливается. Как только наступила нелетная для вражеских дронов погода, военные приказали: «Бегите». Сын с невесткой пошли за дроном-проводником, а Антонина Максимовна с двумя палками начала отставать.

«Я стала падать, стала карабкаться — страшное. Лезла и на карачках, и Богу молилась: помоги мне, Боже, я хочу выжить и хочу еще пожить хотя бы месяц», — говорит Антонина Хоружа.

Реклама

Пилоты 3-го армейского корпуса (60-я ОМБр) увидели через камеру, как женщина падает. Было принято решение отправить за ней НРК. Бойцы даже написали на ковриках: «Бабушка, садитесь», хотя пани Антонина надпись не увидела из-за плохого зрения. Она села в «тележку», потому что сил идти больше не было.

«Когда НРК к ней подъезжал, было видно, что она делает последние шаги, у нее одышка и она дальше не прошла бы», — говорит «Сайко», заместитель командира роты наземных систем «Cerberus» 60-й ОМБР.

Два часа под обстрелом

Робот вез женщину два часа. Дорога была полностью разбита, машину постоянно подбрасывало на воронках.

«Вот так подбрасывает, думаю, пусть подбрасывает, я еду, я не видела ни водителя, ничего. Я все молитвы перечитала и плакала, и палки были все в крови. И Бог дал — выжила! Выжила — значит, Бог есть», — говорит Антонина Хоружа.

Реклама

Вся операция длилась более 4 часов. На позициях женщину встретили родные, которые преодолели 8 километров пешком.

Новая жизнь на Черкасчине

Сейчас семья на Черкасчине. Живут в доме военного, который пропал без вести (его родственники разрешили поселиться). Соседи помогают с дровами и едой. Третий армейский корпус продолжает заниматься семьей и ищет для них жилье с лучшими условиями, потому что Антонине тяжело из-за удобств на улице.

77-летняя женщина впервые за год спала не в погребе. Она попросила горячий чай и конфету.

«Я хочу пожить еще хотя бы месяц!» — говорит она.

Реклама

Новости партнеров