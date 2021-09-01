Божие коровки вместо гербицидов и черви удобрения: как вырастить органический урожай в Украине

Черви перерабатывают коровий навоз на пищу — биогумус.

Мир захватывает мода выращивать себе еду — чтобы точно быть уверенным, чем и как ее обрабатывали. В спецпроекти ТСН — эксперимент — проверяем, легко ли вырастить органический урожай и учимся делать удобрения из того, что растет под ногами, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30 31 августа 2021.

К примеру, Анастасия с Вероникой на руках встречала журналистов там, где дорога не видела асфальта — за два километра от Киева. Сюда они переехали в поисках здоровой жизни

За восемь лет женщина полностью освоила огородничество — от банальных кабачков в модной спаржи. Дочке ничего из супермаркета уже не дает. Мол, это счастье — когда твой ребенок может есть все прямо с грядки. По ее огороде — нет голой земли, а между овощами обязательно растут цветы — все, как в природе.

Что победит — органика или прогресс — Анастасия согласилась на эксперимент. Часть огорода разделили на две половинки: одна половинка будет использоваться с традиционными удобрениями, а на другой будем использовать пермакультурный подход. Перманентная культура — это принцип "посеял и забыл" и приходишь только за урожаем.

За два месяца экспериментальный город подрос, но не весь. Там, где не было мульчи — нет огурцов. Благодаря укрытию капуста на органической грядке выше, а сорняков меньше. А вот помидоры на глаз ничем не отличаются — и там и там — потрескавшиеся — из-за перепадов температур. Правда, выращенные без химии кажутся другими по вкусу. Получается, что органика — если подходить с умом — дает не худший результат.

В этом и заключается суть пермакультуры — мы следуем природу, но стараемся при этом вырастить урожай.

Расскажем и об энтомофагах: в маленьком семейном хозяйстве в Сумской созревает кукуруза. Фермер Андрей видит на ней жуков — и вместо того, чтобы бежать за гербицидом — радуется. Потому что это — афидиус — и он уничтожает тлю.

В природе такие насекомые регулируют численность вредителей и не дают растениям погибнуть. Худшее, что может сделать человек — это вмешаться в процесс.

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А черви перерабатывают коровий навоз на пищу — биогумус. Биогумус рассыпают на грядки, а еще размешивают с водой — это жидкость здесь называют чаем для растений.

Корреспонденты ТСН: Александра Митина, Тимофей Кощей, Андрей Марченко

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