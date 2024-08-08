"Божий суд": экстрасенсы объяснили опасность даты 8.8.2024 и что нельзя делать в этот день

В этот день следует следить за мыслями и желать только хорошего.

Эзотерики заявляют, что уже сегодня может осуществиться одно из библейских пророчеств о Божьем суде. Зеркальная дата 08.08.2024 года, который в сумме тоже дает восьмерку — день, когда каждый получит то, чего заслуживает, добавляют астрологи. Ведь восьмерка — это цифра Сатурна, планеты, связанной с кармой. Тройная восьмерка означает ответственность в кубе.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Воробьева.

Что говорит нумеролог о дате 8.8.2024

"Что посеешь, то и пожнешь", — вот таким коротким выражением астро-нумеролог Дарья Тютюнник объясняет суть этого дня, который еще называют "вратами Льва". Впрочем, бояться точно не стоит, говорит она, ведь в этот день можно изменить свою жизнь к лучшему, закончить незавершенные дела, избавиться от всего старого и ненужного. Очень важно в этот день следить за мыслями и желать только хорошего.

"В этот день очень важно сесть и проанализировать вообще свою жизнь. Если вы в этот день будете думать о каких-то неурядицах, о каких-то негативных моментах, будете, не дай Бог, кому-то желать зла, то это все вам вернется", — говорит Дарья Тютюнник.

Дарья Тютюнник.

В этот день важно и полезно попросить прощения и прощать самому. Восьмая энергия связана с деньгами, рассказывает Дарья, а потому в этот день можно попробовать улучшить свое финансовое положение.

"Может быть много новых предложений и это означает, что вы верно идете своим путем и если вам будут предлагать в этот день какие-то сделки, вообще какие-то предложения, нужно говорить "да". Открыть финансовый поток можно, сделав донаты", — говорит Дарья Тютюнник.

Экстрасенс говорит, что это энергетически очень мощный день

Это не обычная зеркальная дата, рассказывает экстрасенс Мария Тихая. Ведь, если восьмерки перевернуть, они образуют знак бесконечности — символ трансформации, успеха и духовного роста. Это очень энергетически мощный день, который несет много новых возможностей не только для каждого человека, но и для страны в целом. В то же время Мария предостерегает.

"В этот день будет принято много решений именно военных, я уверена, что будет касаться политики, помощи и должны думать, конечно, о том, что Россия очень любит эти сакральные даты. Плюс-минус в эти даты будут обстрелы. Потому что по датам я смотрела — вот 8 мне не нравится, и с 13 числа", — говорит Мария Тихая.

Мария Тихая

Чем больше хороших дел вы сделаете в этот день, тем больше приятных подарков от Вселенной получите в будущем, говорит экстрасенс. Советует в этот день загадывать желания, записывать их на бумаге и хранить этот листок весь год.

"Лев — это не только о деньгах, Лев — это больше о семье, о любви. В этот день можно просить что-то для себя, но, пожалуйста, все же не о деньгах, больше — о любви, о чем-то хорошем", — говорит она.

Для улучшения своей кармы в этот день хорошо помогать пожилым людям и животным. 8 августа обращайте внимание на знаки – чем больше восьмерок в этот день вы встретите в разных местах: на часах, номерах машин, или улиц, тем лучше. Таким образом, Вселенная демонстрирует, что вы на верном пути.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: 08.08.2024 - библейский СУДНЫЙ день! ЧЕГО ожидать от этой ДАТЫ?

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