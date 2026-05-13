БПЛА, который охотится на важное оружие: воины ВСУ показали новый украинский дрон (видео)

Украинский дрон на фронте / © ТСН

Реклама

В Запорожье аэроразведчики 44-й артиллерийской бригады охотятся на врага с помощью дрона украинского производства. Самолетик «Рейбьорд» получили недавно, но уже оценили. Говорят — он залетает на большие расстояния, и благодаря ему только за неделю бойцам удалось обнаружить и уничтожить десятки вражеских пушек.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

Что известно о дроне «Рейбьорд»

Рядом с чашкой кофе на столе разложена техника. Так начинается утро аэрразведчиков 44-й артбригады имени гетмана Даниила Апостола.

Реклама

«Ярема», старший экипажа: «Программное обеспечение, наземная станция, управление — она достаточно, кажется сложная, но достаточно просто в управлении… На английском, но есть украинская раскладка в настройках».

Уже на улице наземная группа готовит птицу к полету. «Рейбьорд» — беспилотник украинского производства.

Дарья Назарова, корреспондент ТСН: «Это малый тактический самолетик, который проводит в небе от 7 часов. Он разведывает не только вражеские позиции, а видит все, что происходит в глубоком тылу у россиян».

Дрон охотится на российские пушки

Эту птицу подразделение получило недавно, однако приспособиться к ней было несложно. Операторы отмечают качественную камеру, позволяющую работать круглосуточно.

Реклама

«Ворон», оператор БПЛА: «Это новинка для нас и пока для нашего подразделения… У нас есть комбинированная камера, здесь хороший тепловизор, очень хорошо работает на разных высотах».

На вопрос, летает ли он ночью, боец отвечает утвердительно. Главная задача — выявление вражеской артиллерии, которая больше всего надоедает нашей пехоте.

«Ворон», оператор БПЛА: «Нас интересуют пушки. Чем меньше их становится, потому что дроны — их количество увеличивается с каждым годом, стараемся всех выявлять, но вот пушки — это то, что надоедает пехоте».

Благодаря своей компактной форме «Рейбьорд» успешно обходит вражеские системы ПВО и средства РЭБ. Техник по кличке «Хонкер», который в войске еще до полномасштабного вторжения, быстро готовит самолет к запуску.

Реклама

"Хонкер», техник: «Перепроверяем двигатель, запускаем. Работает, как работает. Все. Камера. На катапульту, запуск и в небо».

Сам «Хонкер» признается, что уже мечтает о мирной жизни: «Мне уже годы немножко, в мае 50 лет будет, буду нянчить внуков. У меня внуки ждут дома».

Ночная охота и маскировка врага

«Рейбьорд» обнаруживает вражеские позиции даже в полной темноте. Однако аэроразведчики отмечают, что оккупанты стали тщательнее прятаться.

«Алмаз», пилот БПЛА: «Раньше было легче с этим, потому что они не так боялись, не очень маскировали, а сейчас максимальная маскировка + фпв-перехватчики. Ты можешь взлететь и, в принципе, не долететь даже до района разведки, потому что тебя сбивают».

Реклама

На этот раз цель — укрепление и система окопов врага в лесополосе возле оккупированного села. Ребята передают координаты, и дальше в работу вступает наша артиллерия.

Завершается полет не менее интересно: для безопасного приземления в сложных полевых условиях «Рейбьорд» оборудован парашютом.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Заявление Трампа о ЗАВЕРШЕНИИ войны! ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СУДА ЕРМАКА | ТСН 7:00 13 МАЯ

Новости партнеров