Bradley на фронте: воины ВСУ рассказали, как уничтожили современный танк Т-90 и почему эта БМП лучше советских

Bradley лучше БМП советских, однако не приспособлена к морозам.

Корреспондентка ТСН Алла Хоцяновская эксклюзивно пообщалась с экипажем Bradley, на днях уничтожившим российский современный танк Т-90 "Прорыв". В итоге – уничтоженный танк, один пленный российский военный и еще двое ликвидированных. Эксперты разбирают это легендарное сражение по секундам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Воины ВСУ рассказали, как уничтожить современный российский танк Т-90

Бой американской БМП Bradley против российского танка Т-90М "Прорыв" эксперты уже разбирают по минутам.

Башню одного из лучших российских танков раскрутили два воина 47-й отдельной механизированной бригады. Командир и наводчик Bradley Сергей и механик-водитель Александр. Вплотную вражеский танк они видели впервые. Это был лишь второй их совместный выезд. Сергей в декабре только вернулся с учений в Германии.

Бой состоялся в районе Степного на Авдеевском направлении. На видео видно как Bradley поворачивает и едет в сторону вражеской техники и мгновенно открывает огонь. Стреляли из пушки 25 калибра.

"Били всем подряд, сначала были бронебойные, потом, поскольку были трудности, но когда-то играл в компьютерные игры и я вспомнил все - и как бить те танки, куда бить, потому что я должен был остановить его любой ценой. Поскольку у меня были проблемы с бронебойными, я просто начал делать его слепым, чтобы он оттуда не уехал", - говорит Сергей.

Сергей

Сергей уничтожил приборы видения и управления танком. Далее — башню Т-90 крутит во все стороны, экипаж врага дезориентирован. Танк врезается в дерево, добивают его наши пилоты FPV-дрона.

Военные раньше служили на других позициях

Александр на Bradley пересел после обычного авто. Раньше он был водителем в батальоне.

Александр

Сергей же был штурмовиком на Запорожском направлении. После проблем со здоровьем, его отправили овладевать Bradley. В тот день их боевая машина выдвинулась в поддержку именно пехоты.

"Мы понимаем, что мы едем помогать нашим ребятам, которые в окопах. Поэтому мы должны уезжать, хотя есть риск, страшно, очень страшно", — говорит военный.

Bradley значительно лучше советской МТЛБ

Bradley предназначена для ведения боя, поддержки и транспортировки пехоты. Одно из главных ее преимуществ – это защита экипажа. Владимиру с чем сравнить, поскольку раньше он ездил на советской МТЛБ, в народе — "мотолиге".

"Это консервная банка, которую пробивает даже простой автомат. А так, как мы ездим — возле нас пролетает где-то метр, просто мы слышим толчок и все", — говорит он.

СТО для Bradley

На Авдеевском направлении ребята посреди дороги развернули СТО для Bradley, чтобы спасать только что возвращающиеся из боя боевые машины.

У одной боевой машины разорвалась мина. Bradley посек осколками, а экипаж невредим. Чтобы ремонтировать американские БМП, ребята тоже ездили на учебу в Германию.

Бой БМП и танка

Bradley использовали в основном в теплых странах. Война в Персидском Заливе, операция "Щит пустыни" в Саудовской Аравии, для усиления американского контингента в Сирии.

Украинские морозы признается Евгений, добавляют им работы – со строя выходят гусеницы.

Но пока машины не приведут в порядок — эти ребята не останавливаются. Сергей, уничтоживший танк, говорит — за удачный бой хотел бы в отпуск. Чтобы наконец вступить в брак с любимой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❗ Легендарный бой! Украинские бойцы на "Брэдли" дерзко пошли против российского танка Т-90!

Напомним, украинские военные показали мощные кадры с поля боя – Bradley добил российскую БМП в Донецкой области.

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