Брак онлайн: Федоров рассказал, можно ли будет жениться с помощью "Дії"

В приложении в ближайшее время может появиться свидетельство о браке.

Украинцы смогут подать заявление о регистрации брака с помощью приложения "Дія".

Об этом в интервью ТСН.ua сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Скоро уже можно будет подать онлайн-заявление на брак. Эта услуга у нас в бета-тесте. Но лично все же прийти нужно будет, чтобы поставить подписи. Но уже не нужно лично подавать заявление, выбирать дату бракосочетание, как мы все это с вами делали. Теперь это можно будет сделать онлайн", – сообщил Федоров.

Также в приложении в ближайшее время может появиться свидетельство о браке.

"Этот документ обязательно появится. Но сейчас мы на этом не сфокусированы, потому что в получении других услуг он не очень используется. Мы сосредоточены на запуске услуги и пытаемся сделать так, чтобы реестры между собой обменивались данными. То есть, чтобы не делать много разных справок, а чтобы реестры сами между собой собирали данные. ГМС работает над тем, чтобы бумажная справка, которую вам выдали вместе с ID-картой, была не нужна", — пояснил вице-премьер-министр.

Он подчеркнул, что добавить в "Дію" свидетельство о заключении брака — это не проблема, однако пока это не первоочередная задача.

"Думаю, что сейчас все друг другу доверяют. На самом деле отразить это в "Дії" не проблема. Со временем мы это сможем сделать, если будет нужно для разных жизненных ситуаций. Но наша философия не отцифровывает все, а чтобы данные по государственным органам бегали вместо людей", — объяснил министр.

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